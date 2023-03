Thu nhập 100.000 USD không được coi là dư dả ở New York

Sau khi trừ đi thuế và chi phí sống, một người kiếm được 100.000 USD/năm ở New York chỉ còn lại gần 36.000 USD, mức thấp nhất trên cả quốc gia này.

Với nhiều người, mức lương 100.000 USD /năm đã là một minh chứng của thành công. Nhưng Bloomberg cho rằng điều này còn tùy thuộc vào nơi sống. Ở thành phố New York đắt đỏ, khoản tiền đó chỉ còn 36.000 USD sau khi trừ thuế và chi phí sinh hoạt.

SmartAsset - một công ty cung cấp thông tin tài chính tiêu dùng - đã khảo sát 76 thành phố lớn nhất nước Mỹ dựa trên câu hỏi: một người có thể giữ lại bao nhiêu tiền mỗi năm nếu kiếm được 100.000 USD .

New York nằm cuối cùng danh sách với thu nhập có thể giữ lại chỉ 35.791 USD . Đứng đầu bảng là Memphis (bang Tennessee) với 86.444 USD sau khi trừ thuế và chi phí sinh hoạt.

Thu nhập còn lại sau khi trừ thuế và chi phí sống Nguồn dữ liệu: SmartAsset Nhãn New York San Francisco Washington Los Angeles San Diego Boston Seattle

USD 35.791 36.445 44.307 44.623 46.167 46.588 48.959

Cuộc sống đắt đỏ

SmartAsset đã tính toán khoản tiền có thể giữ lại sau khi trừ đi thuế liên bang, bang và địa phương đối với mức thu nhập 100.000 USD , rồi trừ tiếp chi phí sinh hoạt dựa theo dữ liệu từ Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Cộng đồng trong quý III/2022.

Chi phí sinh hoạt bao gồm chi phí dành cho nhà ở, đồ tạp hóa, tiện ích, xăng xe, các hàng hóa và dịch vụ khác.

" 100.000 USD - thu nhập 6 chữ số - dường như là một cột mốc lớn, nhưng nó còn phụ thuộc vào nơi các vị sinh sống", Bloomberg dẫn lời bà Susannah Snider, một chuyên gia lập kế hoạch tài chính tại SmartAsset.

"Sau khi tính toán và áp dụng mức thu nhập đó cho từng thành phố, sự khác biệt kỳ lạ đó sẽ được phơi bày. Hệ thống thuế ở nơi bạn sống có thể tác động lớn tới những gì bạn nghĩ về con số 100.000 USD ", bà nói thêm.

Dĩ nhiên, mức lương trung bình ở New York cũng cao hơn Memphis. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, thu nhập hộ gia đình trung bình ở New York là hơn 70.000 USD vào năm 2021. Để so sánh, con số này tại Memphis chỉ khoảng 44.000 USD .

Nhưng tại các thành phố lớn, giá cả leo thang, thuế cao, chi phí thuê nhà đắt đỏ, trong khi tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại khiến nhiều người lao đao. Lạm phát đã đeo bám nước Mỹ suốt gần 2 năm.

Quyết định rời thành phố

Điều này khiến nhiều người quyết định rời khỏi các thành phố lớn. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, tính từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021, dân số của thành phố New York đã giảm tới 300.000 người.

Giá thuê nhà ở New York đang tăng nhanh nhất tại Mỹ. Theo báo cáo của công ty tư vấn Knight Frank, giá thuê nhà tại thành phố này đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Mỹ, thị trường cho thuê căn hộ bùng nổ vào đầu năm 2021. Nhiều người trẻ chuyển ra ở riêng và thuê những căn hộ tại các thành phố trên khắp đất nước. Nhu cầu tăng vọt đã tạo sức ép lên giá. Người thuê nhà còn rơi vào cuộc chiến đấu thầu, vốn hiếm khi xảy ra trên thị trường nhà thuê.

Giá thuê nhà tại New York tăng mạnh khiến nhiều người quyết định rời thành phố. Ảnh: NYT.

Thuế cũng là một vấn đề lớn đối với các cư dân New York. Mới đây, ông Thomas DiNapoli, Giám đốc Quản lý tài chính bang New York, đã cảnh báo việc tăng thuế có thể đẩy những cư dân giàu có rời khỏi New York, từ đó tác động tới nguồn thu quan trọng của địa phương.

Nhiều người đã chuyển từ New York sang những khu vực áp thuế thấp hơn, chẳng hạn bang Texas và Florida, nhất là sau khi các công việc từ xa đã phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Theo khảo sát của SmartAsset, bang Texas có tới 7 trong số 10 thành phố được xếp hạng cao nhất về thu nhập có thể giữ lại.