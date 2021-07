Thu ngân sách vẫn cao kỷ lục bất chấp dịch bệnh

Thu ngân sách 5 tháng cao kỷ lục

0

Số thu ngân sách tháng 5 đã giảm mạnh so với 2 tháng trước, nhưng tổng thu 5 tháng vẫn tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục cả về số thu và tỷ lệ thu so với dự toán.