Thu ngân sách từ thuế vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh

Trong tháng 5, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng, tương đương 6,5% dự toán và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý cho biết trong tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số thu ngân sách từ thuế vẫn tăng ở hầu hết khoản thu.

Trong đó, số thu từ dầu thô đạt 3.500 tỷ đồng , tương đương 15,1% dự toán; thu nội địa đạt 69.500 tỷ, bằng 6,4% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Nếu không tính tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu ước đạt 53.600 tỷ, bằng 6,1% dự toán và tăng 7,7%.

Cơ quan quản lý thuế cũng cho biết thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng vừa qua số tiền thực hiện gia hạn vào khoảng 10.500 tỷ đồng . Trong số, số gia hạn thuế giá trị gia tăng là 6.400 tỷ và gia hạn tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng .

Số thu ngân sách tháng 5 do cơ quan Thuế quản lý tăng mạnh nhờ phát sinh các nguồn tăng thu khá từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, ôtô... Ảnh: Hoàng Hà.

Tính chung 5 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ, đã bằng 50,4% dự toán và cao hơn 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là mức thu 5 tháng cao nhất từ trước đến nay tính cả về giá trị và tỷ lệ thu so với dự toán năm do Tổng cục Thuế quản lý.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ, tương đương 68,8% so với dự toán và bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD /thùng (tăng 27,8% so với dự toán và 9,3% so với giá cùng kỳ). Ngoài ra, sản lượng dầu thô trong kỳ cũng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán và bằng 96,8% sản lượng cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế số thu từ dầu thô 5 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ, ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán thấp hơn còn do cùng kỳ phát sinh một số khoản khác như thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro 2.724 tỷ, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng .

SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ Nguồn: Tổng cục Thuế (số liệu năm 2021) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Lũy kế từ đầu năm column tỷ đồng 134000 246449 347346 468088 562360 Tỷ lệ so với dự toán spline % 12 22.1 31.1 41.9 50.4

Với thu nội địa, tổng thu 5 tháng ước đạt 546.404 tỷ, bằng 50% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ, cũng tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Theo cơ quan quản lý, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ôtô... và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn là nguyên nhân chính góp phần tăng thu cho ngân sách trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng qua thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và chênh lệch thu chi NHNN) đã tăng 5,8%.

Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, đến 16/5, toàn ngành Thuế đã thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, cao hơn 20,5% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709 tỷ, tương đương 56,5% so với cùng kỳ năm trước.