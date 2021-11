Thu ngân sách tháng 10 tăng mạnh

Trong tháng đầu tiên nới lỏng các quy định giãn cách, số thu ngân sách Nhà nước tăng tới 84% so với tháng 9, chấm dứt tình trạng giảm thu 2 tháng liên tiếp trước đó.

Theo số liệu thực hiện ngân sách Nhà nước tháng 10 được Bộ Tài chính báo cáo với Thủ tướng, cơ quan quản lý tài khóa cho biết trong tháng vừa qua, số thu ngân sách đã tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp (tháng 8-9) và đạt mức cao thứ 2 trong năm nay, chỉ sau số thu gần 200.000 tỷ đồng của tháng 1.

Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, tổng thu ngân sách đạt 133.200 tỷ đồng , cao hơn 84% so với tháng 9, tương đương mức tăng ròng 60.800 tỷ.

Đáng chú ý, tháng 10 cũng là tháng đầu tiên các địa phương nới lỏng và bỏ các quy định giãn cách xã hội sau nhiều tháng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong tháng này, số thu nội địa ước đạt 116.300 tỷ, tăng xấp xỉ 59.000 tỷ đồng so với tháng 9. Theo Bộ Tài chính, lý do số thu nội địa tăng mạnh do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế theo chế độ được phép thu theo quý.

Số này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế gia trị gia tăng của doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý III chuyển nộp trong đầu quý IV.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 vừa qua, có khoảng 16.000 tỷ đồng được thu vào ngân sách là tiền thuế GTGT và thuế TNDN đã hết thời gian gia hạn theo Nghị định 52/2021 của Chính phủ.

SỐ THU NSNN TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY Nguồn: Bộ Tài chính (số lũy kế có chênh lệch do số liệu thống kê khác 1-2 ngày/tháng) Nhãn Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số thu trong tháng tỷ đồng 189500 97200 111600 115900 98600 113100 126700 78600 72400 133200 Số thu lũy kế

189500 286700 403700 543400 667900 781000 912100 1004200 1084700 1221000

Ngoài số thu nội địa tăng mạnh kể trên, thu từ dầu thô tháng 10 đạt 3.800 tỷ, xấp xỉ số thu tháng 9. Trong đó, giá dầu thô thế giới trong tháng tiếp tục xu hướng tăng (giá dầu Brent hiện dao động trong khoảng 83-85USD/thùng; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 76 USD /thùng, tăng 31 USD so giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng đạt 12.950 tỷ đồng .

Tính chung 10 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước ghi nhận mức thu 1,221 triệu tỷ đồng , bằng 90,9% dự toán và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa vẫn chiếm gần 82%, còn lại là thu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu và một số khoản thu khác.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách tháng 10 là 107.300 tỷ đồng , lũy kế chi 10 tháng là 1,149 triệu tỷ đồng , tương đương 68,1% dự toán. Trong đó, số chi cho đầu tư phát triển đạt 257.390 tỷ, bằng 53,9% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 85.370 tỷ, bằng 77,6% dự toán; và chi thường xuyên là gần 798.100 tỷ, bằng 77% dự toán.

Trong giai đoạn này, riêng số chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 31.550 tỷ đồng . Ngoài ra, ngân sách trung ương và địa phương cũng chi 19.220 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Với số liệu kể trên, tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên về tổng thể cân đối ngân sách Nhà nước 10 tháng ghi nhận mức thặng dư 72.000 tỷ đồng . Trong đó, toàn bộ thặng dư đều nằm ở ngân sách địa phương, trong khi ngân sách trung ương vẫn ghi nhận bội chi trong 10 tháng qua.

Bộ Tài chính cũng cho biết trong giai đoạn vừa qua đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng hiệu quả ngân quỹ Nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn.

Lũy kế đến ngày 28/10, cơ quan này đã thực hiện phát hành 253.860 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 13,34 năm và lãi suất bình quân là 2,27%/năm.