Thu ngân sách 5 tháng cao kỷ lục

Số thu ngân sách tháng 5 đã giảm mạnh so với 2 tháng trước, nhưng tổng thu 5 tháng vẫn tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục cả về số thu và tỷ lệ thu so với dự toán.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước, dù nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm nhưng tổng số thu ngân sách giai đoạn này vẫn đạt mức cao kỷ lục về cả số thu và tỷ lệ thu so với dự toán. Cụ thể, tính riêng tháng 5 vừa qua, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 98.600 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức thu 2 tháng liền trước đó (đều đạt trên 100.000 tỷ đồng ). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số này đã tăng hơn 40%. Trong tháng, tổng số thu nội địa ước đạt 75.900 tỷ đồng ; thu từ dầu thô đạt 3.500 tỷ; và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu là 19.100 tỷ đồng . Tính trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 667.900 tỷ đồng , hoàn thành 49,7% dự toán và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 347.000 tỷ, hoàn thành 46,9% dự toán và thu ngân sách địa phương đạt 320.900 tỷ đồng , tương đương 53,1% dự toán. Đóng góp chính vào mức tăng thu ngân sách 5 tháng là khoản thu nội địa với 552.900 tỷ đồng , tương đương 48,8% dự toán và tăng 14,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đạt 98.500 tỷ, bằng 55,2% dự toán và cao hơn 30,1% so với cùng kỳ. SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 THÁNG ĐẦU HÀNG NĂM Nguồn: BTC Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Số thu ngân sách column nghìn tỷ đồng 396.2 481.27 549 628.1 577 667.9 Tỷ lệ so với dự toán spline % 39.1 39.7 41.6 44.5 38.2 49.7 Ngược lại, thu từ dầu thô giai đoạn này ghi nhận mức giảm 18,4%, mang về 15.960 tỷ đồng nhưng vẫn hoàn thành 68,8% so với dự toán cả năm. Đây cũng là năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước đạt gần một nửa chỉ sau 5 tháng. Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 5 là 125.800 tỷ đồng và lũy kế 5 tháng là 581.600 tỷ, tương đương 34,5% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 102.000 tỷ, tương đương 21,4% dự toán Quốc hội quyết định (cùng kỳ là 26%); chi trả nợ lãi đạt 47.800 tỷ, bằng 43,4% dự toán; chi thường xuyên là 430.800 tỷ, bằng 41,6% dự toán (cùng kỳ là 40,6%). Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung ương đã chi từ dự toán chi dự phòng ngân sách trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện 2 nhiệm vụ, bổ sung 1.740 tỷ cho Bộ Y tế kinh phí mua vaccine, mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ 317 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch bệnh. Ngân sách đã chi hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện việc mua vaccine và tiêm từ đầu năm. Ảnh: Chí Hùng. Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ký kết 1 hiệp định với Ngân hàng Thế giới trị giá 84,4 triệu USD (ngày 16/3). Trong tháng 5, Chính phủ cũng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài 25,4 triệu USD . Lũy kế đến hết tháng, Chính phủ đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài khoảng 604 triệu USD (tương đương gần 14.000 tỷ đồng ). Trong đó, cấp phát khoảng 406 triệu USD và cho vay lại khoảng 198 triệu USD . Cũng trong tháng, Chính phủ chi khoảng 30.516 tỷ đồng để trả nợ, bao gồm trả nợ trong nước 26.967 tỷ, trả nợ nước ngoài 3.549 tỷ đồng . Lũy kế 5 tháng, tổng trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 161.686 tỷ, bao gồm trả nợ trong nước 137.475 tỷ và trả nợ nước ngoài 24.211 tỷ đồng . Thu ngân sách từ thuế vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh Trong tháng 5, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng , tương đương 6,5% dự toán và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu thuế đạt cao kỷ lục Trong 4 tháng đầu năm nay, hầu hết khoản thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng tới 37,2%. Cập nhật tình hình Covid-19 Xem chi tiết Số ca lây nhiễm tính từ 27/4/2021 6595 Ca nhiễm Tỉnh Hôm nay Tổng số ca Hà Nội 4 451 Bắc Ninh 45 1227 Vĩnh Phúc 0 92 Đà Nẵng 0 158 Bắc Giang 91 3696 Hà Nam 0 47 Hưng Yên 0 37 TP.HCM 61 562 Yên Bái 0 1 Quảng Nam 0 3 Đồng Nai 0 1 Hải Dương 1 51 Thái Bình 0 21 Quảng Ngãi 0 1 Lạng Sơn 1 95 Thanh Hóa 0 5 Điện Biên 0 58 Nam Định 0 6 Nghệ An 0 1 Phú Thọ 0 4 Quảng Ninh 0 1 Hải Phòng 0 3 Thừa Thiên Huế 0 5 Đắk Lắk 0 4 Hòa Bình 0 7 Quảng Trị 0 3 Tuyên Quang 0 1 Sơn La 0 1 Ninh Bình 0 4 Thái Nguyên 0 3 Long An 1 11 Bạc Liêu 0 1 Gia Lai 0 1 Tây Ninh 0 1 Đồng Tháp 0 1 Trà Vinh 0 2 Hà Tĩnh 5 18 Tiền Giang 2 3 Bình Dương 0 8