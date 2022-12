Thủ môn tuyển Pháp lý giải nguyên nhân Kane đá hỏng 11 m

"Điều đầu tiên, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, đến nỗi tôi tự nhủ rằng Kane sẽ thay đổi cách sút. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn làm như cũ. Và ở lần thứ hai, tôi bay đúng hướng. Chắc chắn cậu ấy cảm thấy áp lực nên muốn đưa quả bóng lên góc cao hơn một chút (so với quả phạt đền đầu tiên) và tăng lực sút. Đó là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu", thủ môn tuyển Pháp chia sẻ.

Ở tứ kết, tuyển Pháp đánh bại Anh 2-1. Trong trận đấu này, Kane thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên, giúp "Tam sư" gỡ hòa 1-1. Đến quả 11 m thứ 2, tại thời điểm tuyển Anh bị dẫn 1-2, chân sút của Tottenham lại đưa bóng lên trời.

Việc thi đấu cùng Lloris trong nhiều năm khiến Kane gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Trong hiệp một, thủ môn tuyển Pháp cũng có một tình huống cho thấy anh hiểu người đồng đội như thế nào. Phút 24, Kane có pha bóng cài người khôn ngoan để vượt qua Dayot Upamecano.

Ngay khi Kane thực hiện động tác xoay người, Lloris băng ra rất nhanh để có thể khép góc, ngăn tiền đạo tuyển Anh ghi bàn. Lloris biết rõ cài người, che chắn bóng là điểm mạnh của Kane nên đã thi đấu chủ động.

Về phía Kane, anh cũng có 53 bàn thắng cho tuyển Anh, trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng, bằng Wayne Rooney. Kane mất 80 trận để làm được điều này trong khi Rooney cần đến 120 trận. Ở tuổi 29, Kane vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

