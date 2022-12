Thủ môn Argentina giải thích màn ăn mừng gây tranh cãi

"Tôi làm điều đó bởi CĐV Pháp đã la ó tôi trong suốt trận đấu. Thật tiếc khi những lời khiêu khích không thể làm tôi phân tâm", Emiliano Martinez chia sẻ với truyền thông Argentina.

"Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Vào lúc Argentina tưởng như đã làm chủ được mọi thứ nhưng Pháp lại vùng lên và khiến trận đấu trở lại vạch xuất phát", thủ môn đang khoác áo Aston Villa nói thêm.

Ở trận chung kết World Cup 2022, Martinez một lần nữa sắm vai người hùng của Argentina với pha cản phá cú đá luân lưu của Kingsley Coman, từ đó tạo ra bước ngoặt cho loạt "đấu súng" giữa Argentina và Pháp. Ở ngay lượt tiếp theo, Aurelien Tchouameni đã không thắng nổi sức ép nên đá ra ngoài. Trong khi đó, cả 4 cầu thủ Argentina đều thực hiện thành công để kết thúc loạt luân lưu với tỷ số 4-2.

Ngoài pha cản phá luân lưu, Martinez còn được ca ngợi sau tình huống phản xạ khó tin để cản cú sút căng trong vùng cấm của Kolo Muani ở phút 120+3. Nếu không có cái chân của thủ môn này, Argentina đã thủng lưới lần thứ 4 và khó có cơ hội gượng dậy.

Trước đó, Martinez cũng chơi xuất sắc ở loạt luân lưu trước Hà Lan tại vòng tứ kết.

"Đây là khoảnh khắc mà tôi luôn mơ ước. Tôi không có lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc này. Tôi muốn tặng chiến thắng này cho gia đình", Martinez chia sẻ.

