Thủ môn Argentina bị chỉ trích vì ăn mừng quá khích

Trong buổi lễ trao giải, Emiliano Martinez được vinh danh là thủ môn hay nhất World Cup 2022. Sau khi nhận giải thưởng, ngôi sao đang khoác áo Aston Villa có hành động ăn mừng đầy phấn khích.

"Hành động thiếu tôn trọng", một CĐV chỉ trích. "Hãy nhìn mặt của thành viên ban tổ chức, có lẽ ông ấy bị sốc trước cử chỉ của Martinez", người hâm mộ thứ 2 bình luận. "Anh chàng này cần học thêm về sự khiêm tốn", CĐV thứ 3 cho biết.

Ở loạt luân lưu cân não, Martinez còn có hành động nhảy múa ngay sau cú đá chệch khung thành của Aurelien Tchouameni.

Dù có hành động tranh cãi, không ai có thể phủ nhận tài năng của Martinez. Nếu không có sự xuất sắc của cựu thủ môn Arsenal, Argentina chắc chắn không thể đạt đến vinh quang tại World Cup.

Trước pha cản cú đá luân lưu của Kingsley Coman, Martinez cũng gây ấn tượng mạnh với pha phản xạ để cản cú sút từ cự ly gần của Kolo Muani, qua đó giúp Argentina bảo toàn mành lưới để bước vào loạt luân lưu.

Tại World Cup 2022, Martinez tỏa sáng ở cả 2 loạt luân lưu để giúp Argentina lần lượt vượt qua Hà Lan ở tứ kết, sau đó là Pháp ở chung kết. Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Lusail, thủ môn sinh năm 1993 không kìm nổi nước mắt.

