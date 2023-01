Thụ lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của giám đốc Công ty Minh Khang

Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH - TM Minh Khang là bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 16/9/2021.

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số tiền nợ thuế của Công ty TNHH - TM Minh Khang là hơn 312 tỷ đồng .

Trung tuần tháng 1, VKSND tỉnh đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 vợ chồng giám đốc Công ty TNHH - TM Minh Khang đến TAND tỉnh.

Một cán bộ lãnh đạo TAND tỉnh đã xác nhận về nội dung này. Khi được hỏi về thời điểm đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 vợ chồng giám đốc Công ty TNHH - TM Minh Khang, ông trả lời: “Tòa đã thụ lý, vì hồ sơ khá dày nên hiện nay tập trung nghiên cứu…”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Cắt từ clip.

Vào ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) do Công ty TNHH - TM Minh Khang làm chủ đầu tư.

Đến ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH - TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, sau đó đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can nói trên, đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, quê ở tỉnh Hải Dương) là giám đốc Công ty TNHH - TM Minh Khang, người đại diện pháp luật, còn ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) là Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang. Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Về Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh), được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha, phía Tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72 m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30 m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh. Trong đó, diện tích xây dựng là 1,77 ha (mật độ xây dựng khoảng 27%).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Cắt từ clip.

Cho đến năm 2014, dự án của Công ty TNHH - TM Minh Khang đã qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch lần 1 vào ngày 1/9/2010, tại Quyết định số 4283/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 2 vào ngày 13/4/2013, tại Quyết định số 1335/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 3 vào ngày 8/4/2014, tại Quyết định số 1376/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 4 ngày 24/9/2014, tại Quyết định số 4764/QĐ.UBND-XD.

Điều trùng hợp ở các lần điều chỉnh quy hoạch, đó là diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội suy giảm, trong khi đó diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng lên. Báo cáo thanh tra đã chỉ ra so với quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 1 (Quyết định số 4283/QĐ.UBND-XD), đến quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 4 (Quyết định số 4764/QĐ.UBND-XD), diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, tăng thêm 56 lô đất; nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên con số 295.

Vậy nhưng, Công ty TNHH - TM Minh Khang tiếp tục tự ý có sự “điều chỉnh” dự án và cũng theo hướng cắt giảm diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội để tăng diện tích đất xây dựng nhà ở, qua đó nâng tổng số lô đất ở tại dự án này từ con số 295 lên 324 lô.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã thông tin về tình trạng nợ đọng thuế ở Công ty TNHH - TM Minh Khang. Từ năm 2018, Công ty TNHH - TM Minh Khang bắt đầu hình thành khoản nợ tiền sử dụng đất đối với ngân sách Nhà nước. Đây là thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở bình quân khu đất Công ty TNHH - TM Minh Khang thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh, với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 16.554,1 m2.

Ngày 30/5/2018, cơ quan Thuế đã có thông báo đến Công ty TNHH - TM Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 210 tỷ đồng . Tuy nhiên, cho đến nay Công ty TNHH - TM Minh Khang vẫn không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật, dẫn đến tổng số tiền thuế tính đến ngày 30/11/2022 chưa nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 312 tỷ đồng .