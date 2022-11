Thủ lĩnh U2 tiết lộ ba bí mật trong hồi ký

Thủ lĩnh ban nhạc nổi tiếng U2 đã ra mắt tác phẩm văn học đầu tiên. Đây là một cuốn hồi ký lần theo hành trình nghệ thuật mang phong cách riêng của Bono.

Bono trong một buổi biểu diễn năm 1997. Ảnh: AP.

Cuốn Surrender: 40 Songs, One Story của ca sĩ 62 tuổi Bono, tên khai sinh là Paul David Hewson, đã trở thành một cuốn sách ăn khách ngay sau khi ra mắt.

Sau những chia sẻ về các bản nhạc nổi tiếng như Sunday Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name và nhiều tác phẩm kinh điển khác, cuốn hồi ký này đưa độc giả quay về thời thơ ấu ngột ngạt của Bono ở Dublin, nỗi đau về cái chết sớm của mẹ ông Iris Hewson, cho đến thời điểm thành lập ban nhạc và sau đó là hành trình trở thành người nổi tiếng toàn cầu với cuộc hôn nhân bền chặt cùng Alison Stewart.

Trong số nhiều chi tiết thú vị của cuốn hồi ký, có ba nội dung lớn được chính Bono chia sẻ với khán giả trong chuyến lưu diễn quảng bá sách của mình.

Cuộc ‘chạm trán’ giữa các ngôi sao

Bono đã nhớ lại các cuộc gọi điện thoại với Luciano Pavarotti và lời kêu gọi đầy quyết tâm của ông ấy “Bono, Bono, Bono” tại Italy. Ngôi sao opera này đã mời Bono biểu diễn tại một chương trình ở Modena, Italy và một lần xuất hiện khác tại studio cùng cả ban nhạc U2 với một đoàn làm phim.

Tác phẩm vừa được ra mắt ngày 1/11. Ảnh: Amazon.

Một cuộc chạm trán khác cũng được Bono nhớ rất rõ đó là vẻ mặt của người cha Brendan Robert Hewson không thể tin nổi khi được gặp Công nương Diana. Cha của Bono vốn coi sự nghiệp của con trai mình là một kiểu kinh doanh thất bại nào đó và rất bất ngờ khi có thể tạo điều kiện cho ông được gặp Công nương Diana.

Bono cũng dành rất nhiều không gian trong cuốn sách để nói về tình bạn của mình với thành viên cùng nhóm U2, Adam Clayton, David "The Edge" Evans và Larry Mullen Jr. Tuy nhiên, một tiết lộ thú vị nhất đó là Bono dành sự kính trọng cho nhiều ca, nhạc sĩ tên tuổi cùng thời kỳ của ông.

Một trong những ảnh hưởng lớn nhất đến từ các rocker thập niên 80, ban nhạc Mỹ REM. “Lời bài hát của Michael Stipe đã thay đổi cách chúng tôi nhìn nhận về nước Mỹ. Ông ấy cũng sở hữu giọng ca tuyệt vời nhất mọi vùng đất”, Bono viết trong chương Invisible.

Bono cũng nhớ lại khoảng thời gian Mullen và Clayton của U2 đã hợp tác với hai thành viên của REM là Stipe và Mike Mills để chơi bài hát One của U2 tại sự kiện MTV Rock the Vote năm 1993 với sự tham dự của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton.

Nghiện ngập và tình bạn

Bono cũng đi sâu vào lý do ông nảy sinh tranh cãi với ca sĩ Michael Hutchence của INXS. Bono và Ali đều là bạn của Hutchence và vợ ông ấy Paula Yates vào đầu những năm 1990. Nhưng tình bạn đó không kéo dài vì tình cảnh nghiện ngập của Hutchence đã làm rạn nứt tình cảm giữa hai người.

Bono viết rằng cả ông và vợ đều cảm thấy không thoải mái sau khi họ gặp Hutchence và Yates, những người đã “rơi vào vòng xoáy của việc sử dụng ma túy để tiêu khiển và điều đó đã gây nên nhiều khó khăn cho mọi người, đặc biệt là gia đình của họ và những đứa trẻ”.

Sau đó, Bono và Ali từ chối yêu cầu trở thành cha mẹ đỡ đầu cho con gái mới sinh của Hutchence vào năm 1996 và cắt đứt tình bạn. Sau đó Hutchence qua đời năm 1997 và Yates vào năm 2000.

“Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng cả hai người họ đều chết sớm như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi không thể tin rằng mình vừa viết về điều đó”, Bono viết khi nhớ lại sự mất mát bi thảm.

Bài hát Stuck in a Moment dã được Bono viết để tưởng nhớ Hutchence.

Uống rượu với tổng thống Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho cuốn sách, Bono cũng đã tiết lộ chi tiết về kỷ niệm vui với Tổng thống Barack Obama trong Nhà Trắng.

Ali và Bono đã đến thăm Tổng thống khi ông Obama bắt đầu chuẩn bị một số loại cocktail mạnh. Bono chia sẻ rằng mặc dù ông Obama “không có quá nhiều rượu nhưng ông ấy xem xét rất kỹ lưỡng”. Và việc ông Bono bị dị ứng với chất salicylat trong rượu vang đỏ thường khiến ông nhanh chóng đi vào giấc ngủ bất ngờ.

Sau khi Bono bỏ ra ngoài đi ngủ, cả ông Obama và Ali đều phải đi tìm và cuối cùng nhận ra ông đang ở trong phòng ngủ của Abraham Lincoln.

“Và tôi đã ở trong phòng ngủ của Lincoln, đang ngủ, ngủ trong lòng của chính Abraham”. Bono nói. “Ông ấy (Obama) đánh thức tôi và cười. Tổng thống cười rất lớn”.