Thủ lĩnh 'bóng ma' của IS gây nhiều tranh cãi

Hình ảnh hiện trường chiến dịch đột kích thủ lĩnh IS

Tòa nhà mục tiêu vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ bị sập một phần do thủ lĩnh IS kích nổ bom tự sát. Mỹ khẳng định mọi thương vong của thường dân do hành động của thành viên IS.