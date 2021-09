Thù lao quảng cáo của Angelina Jolie và dàn sao hạng A

Selena Gomez - 30 triệu USD : Năm 2017, giọng ca Lose You To Love Me trở thành đại sứ thương hiệu của Puma. Thời điểm đó, cô vừa bước sang tuổi 25. Cựu công chúa Disney bỏ túi 30 triệu USD với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Nữ ca sĩ trước đó kiếm được 10 triệu USD khi làm gương mặt đại diện cho Coach. Ảnh: @GomezSource.