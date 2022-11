Thù lao của Người Sắt

The Avengers (2012): Khi biệt đội Avengers chào sân vào năm 2012, cả Hulk, Thor và Captain America đều có những dự án riêng cho mình trước đó. Tuy nhiên, Iron Man mới là series được giới phê bình đánh giá cao nhất. Việc các siêu anh hùng quần tụ đã tạo nên kỳ tích đáng kinh ngạc, thu về 1,5 tỷ USD trên phòng vé toàn cầu cho The Avengers. Nhờ thành công vang dội của phim, Downey nhận được mức lương lên tới 50 triệu USD , cao hơn hẳn so với các đồng nghiệp.