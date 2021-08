Thù lao chênh lệch của The Rock và dàn sao hạng A

Sự ra đời của dịch vụ phát trực tuyến làm thay đổi cách xác định tiêu chí sao hạng A, mức lương của những ngôi sao Hollywood.

Theo SCMP, khoảng một thập kỷ trước, thước đo danh hiệu sao hạng A ở Hollywood là thành tích phòng vé. Ngày nay, khi xu thế xem phim dần thay đổi, thành công của những tài tử, minh tinh có thể được đo lường bằng số liệu của Netflix, thông cáo báo chí của HBO Max về chỉ số ăn khách của những diễn viên.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã thay đổi đáng kể ngành công nghiệp phim ảnh Hollywood. Điều đó cũng thay đổi cách xác định tiêu chí trả lương cho các diễn viên. Theo Variety, các gã khổng lồ phát trực tuyến dần có quyền lực quyết định ai là sao hạng A bằng cách công khai số tiền họ được trả.

Dần dần, nhiều diễn viên “quay lưng” với màn bạc để lao vào cuộc chơi của những ông lớn phát trực tuyến.

The Rock kiếm được 50 triệu USD từ Red One của Amazon Studios. Ảnh: THR.

Tiêu chí xác định sao hạng A

Kể từ năm 1996, mức lương 20 triệu USD trở thành tiêu chí chung để xác định sao hạng A, sau khi Jim Carrey gây chấn động Hollywood khi nhận được số tiền khổng lồ cho bộ phim hài đen The Cable Guy.

Sau nhiều năm, đó vẫn là mẫu số chung của nhiều ngôi sao. Trong những dự án sắp tới, một số ngôi sao nhận được thù lao khoảng 20 triệu USD /phim là Sandra Bullock với The Lost City of D, Brad Pitt với Bullet Train và Chris Hemsworth với Thor: Love and Thunder.

Song, con số trên có thể giảm bớt dựa trên “khả năng thu hút khán giả đến rạp” của các ngôi sao. Chẳng hạn, dù mang mác sao hạng A, Chris Pine chỉ kiểm được khoảng 11,5 triệu USD cho bộ phim nhượng quyền thương mại từ trò chơi điện tử Dungeons and Dragons. Robert Pattinson bỏ túi 3 triệu USD khi thủ vai Người Dơi trong bom tấn The Batman sắp tới.

Daniel Craig đứng đầu danh sách sao có thù lao cao nhất ở một bộ phim trong năm 2021. Ảnh: Variety, Lionsgate.

5 năm trước, nhiều ngôi sao phụ thuộc vào số tiền lương của các nhà sản xuất lớn Paramount, Disney, Sony… Giờ đây, trước sự giàu có của những ông lớn phát trực tuyến như Netflix, Amazon, cuộc chơi “Ai có quyền quyết định sự giàu có của diễn viên?” đã thay đổi.

Theo Variety, Daniel Craig kiếm được 100 triệu USD nhờ vào việc xuất hiện trong phần tiếp theo của Knives Out. Netflix nhìn thấy được tiềm năng của nam diễn viên trong vai thám tử Benoit Blanc, chủ động trả mức lương cao và giành thế độc quyền.

Con số 100 triệu USD của Daniel Craig được Variety cho là “chi phí đền bù thỏa đáng” mà Netflix dành cho nam diễn viên, tương đương - thậm chí hơn - nếu bộ phim trở thành bom tấn phòng vé. “James Bond sắp mãn nhiệm đang cầm trên tay tấm séc chín con số”, Variety bình luận.

Thời thế thay đổi

Theo tạp chí Mỹ, cách định giá mới của dịch vụ phát trực tuyến tạo điều kiện để các ngôi sao có được mức lương khổng lồ, thậm chí theo cấp số nhân. Với Red One, Dwayne “The Rock” Johnson bỏ túi 30 triệu USD từ Amazon Studios. Con số này tăng lên đến 50 triệu USD nếu phần phim ăn theo của nam diễn viên được phát hành.

Theo Variety, Leonardo DiCaprio kiếm được 30 triệu USD và Jennifer Lawrence bỏ túi 25 triệu USD từ bộ phim bộ hài nói về thảm họa Don't Look Up của Adam McKay. Dù chỉ phát trên Netflix, tác phẩm quy tụ dàn sao hạng A đình đám như Cate Blanchett, Timothee Chalamet, Ariana Grande…

Gần đây, Julia Roberts bỏ túi 25 triệu USD cho bộ phim kinh dị Leave the World Behind. Ryan Gosling kiếm 20 triệu USD cho The Grey Man, bao gồm phần thưởng thêm từ các chỉ số ăn khách. Điều đáng nói, con số trên đều đến từ các diễn viên đóng phim cho Netflix. Ông lớn phát trực tuyến không ngại công khai thù lao khổng lồ, động thái nhằm thu hút sự hợp tác của các diễn viên và nhà sản xuất.

Tom Cruise là ngôi sao hiếm hoi được quyền yêu cầu trả lương theo cách truyền thống. Ảnh: Getty.

Theo Variety, nền kinh tế thỏa thuận kiểu mới đang gây đau đầu cho các hãng phim lớn, tiêu biểu là Warner Bros.. Năm 2021, công ty quyết định phát đồng thời các tựa phim mới ở các cụm rạp và trên HBO Max. Điều này gây tranh cãi trong thời gian dài.

Denzel Washington và Will Smith đều kiếm được 40 triệu USD cho các tựa phim The Little Things và King Richard của Warner Bros.. Keanu Reeves sẽ được trả từ 12- 14 triệu USD cho The Matrix 4. Song, nguồn tin của Variety cho rằng điều này khiến nhiều diễn viên không hài lòng. Họ khó lòng kiếm được khoản thưởng vì chính sách phát hành phim đồng thời trên dịch vụ phát trực tuyến làm doanh thu phòng vé sụt giảm.

Theo Variety, một trong những diễn viên duy nhất tận hưởng những “tinh túy còn sót lại của giới điện ảnh” là Tom Cruise. Nam diễn viên nằm trong số ít những ngôi sao điện ảnh truyền thống có quyền lực đưa ra định giá cát-xê trước khi tham gia phim.

Nghĩa là nam diễn viên không quan tâm doanh thu của nhà sản xuất, đó là khâu hậu kỳ và quảng bá tác phẩm. “Cruise phải được trả tiền đầy đủ, nếu không nhà sản xuất đừng mong kiếm được đồng nào ở rạp phim”, nguồn tin nói với Variety.