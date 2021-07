Thủ khoa, á khoa chọn trường đại học nào?

Thân Trọng An, thủ khoa khối A1 toàn quốc dự định học khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT (Hà Nội). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nam sinh đạt điểm thi ấn tượng, lần lượt là Toán (9,8), Tiếng Anh (10) và Vật Lý (9,75). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trọng An đã "bắt tay" vào việc tìm hiểu kỹ hơn về ngành học tương lai qua những bài viết của các anh chị cựu sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm. "Em đã chuẩn bị tinh thần học hỏi khi lên đại học, để có thể trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai", Trọng An nói.