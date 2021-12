Thu hơn 1.000 trang tài liệu trong đường dây cá độ bóng đá

Kiểm tra tụ điểm đánh bạc qua mạng tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình ở Quảng Nam, cảnh sát thu giữ một iPad, ôtô, 21 điện thoại di động và hơn 1.000 trang tài liệu.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Nguyễn Hồ Hát (41 tuổi, ở huyện Nông Sơn) cùng 6 người khác để làm rõ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngày 26/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nông Sơn kiểm tra các tụ điểm của Hát và đồng bọn tại các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Thăng Bình.

Đường đây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền gần 50 tỷ đồng do Nguyễn Hồ Hát cầm đầu. Ảnh: T.Đ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 13 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một iPad, 21 điện thoại di động, một ôtô, 2 router, 62,4 triệu đồng và hơn 1.000 trang tài liệu.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Hồ Hát nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Vũ Tuấn (30 tuổi, ở Hiệp Đức) và giao lại Kiều Phúc Nhân (26 tuổi, ở huyện Nông Sơn) để tổ chức cho nhiều người đánh bạc.