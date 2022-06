Thu hồi số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm của Việt Á

Cơ quan chức năng thu hồi số đăng ký lưu hành từng được cấp cho sản phẩm kit xét nghiệm của Việt Á trong bối cảnh hơn 75 người đã bị khởi tố do liên quan vụ án ở Việt Á.

Ngày 24/6, Bộ Y tế có quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2, chủng loại LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Quyết định trên do Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký sau khi căn cứ Nghị định số 75/2017 ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 98/2021 ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Thông báo số 266-TB/UBKTTW ngày 13/4 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ sản phẩm kit xét nghiệm của Việt Á.

Bộ trang thiết bị y tế trên có cơ sở sản xuất là chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại Bình Dương. Chủ sở hữu trang thiết bị y tế là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bộ Y tế nêu rõ quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến Công ty Việt Á tại quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 4/12/2020 của Bộ trưởng Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại Việt Nam.

Ngoài diễn biến trên, ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc hủy bỏ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 75 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong các bị can có các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) và Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế). Đáng chú ý, ông Long bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.