Thu hồi giấy phép phòng khám sử dụng 6 lao động Trung Quốc

Phòng khám Đa khoa Đức An ở Nha Trang bị thu hồi giấy phép 3 tháng do sử dụng người nước ngoài không có giấy phép lao động theo quy định.

Chiều 26/5, trao đổi với Zing, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết quyết định thu hồi giấy phép của Phòng khám Đa khoa Đức An có địa số 23 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang) có hiệu lực kể từ ngày 22/4.

Đồng thời, Sở Y tế cũng ra quyết định xử phạt số tiền 147 triệu đồng phòng khám này về hành vi "Vi phạm vượt quá phạm vi hoạt động cho phép".

Cơ quan này cũng niêm phong một tủ lạnh có chứa thuốc tự bào chế, một thùng chứa các loại thuốc hết hạn sử dụng; thuốc bảo quản không đúng điều kiện, không có hóa đơn chứng từ, toàn bộ hồ sơ bệnh án, hồ sơ cam đoan phá thai, hồ sơ khám bệnh bằng tiếng Trung Quốc…

Phòng khám Đa khoa Đức An, trên đường Thái Nguyên, TP Nha Trang. Ảnh: L.H.

Trước đó, ngày 25/3, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hoà đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Phòng khám Đa khoa Đức An của Công ty TNHH Đức An Nha Trang (Công ty Đức An).

Thời điểm kiểm tra, đại diện phòng khám thừa nhận cơ sở sử dụng 6 lao động là người Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chỉ còn 2 người có mặt tại phòng khám này là ông Jiang Linfeng (38 tuổi) và bà Guo Xiaohong (54 tuổi). Trong đó, ông Jiang Linfeng không có giấy phép lao động, trường hợp còn lại giấy phép đã hết hạn từ 30/6/2020.

Bốn trường hợp còn lại, đại diện phòng khám Đức An không cung cấp được giấy phép lao động theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Đức An không cung cấp được hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động nước ngoài.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, qua kiểm tra phát hiện ông Jiang Linfeng là bác sĩ nam khoa, hoạt động khám chữa bệnh từ năm 2020 đến tháng 3/2021 nhưng chưa đăng ký danh sách hành nghề tại phòng khám.

Phòng khám Đức An thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

Cơ sở này còn có trang bị các thiết bị, dụng cụ bào chế thuốc nước đóng gói nhưng không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện phòng khám này có thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn của nhà sản xuất và có 5 mặt hàng thuốc không xuất trình được hóa đơn.