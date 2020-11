Thu hồi giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Thủy điện Thượng Nhật không chấp hành công điện về phòng chống bão số 13 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, tự ý tích nước trái phép gây mất an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương ngày 27/11 thông báo thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Cục cấp ngày 12/12/2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện nhà máy thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế).

Quyết định do Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn ký do hiệu lực từ hôm nay, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương và quyết định xử phạt vi hạm hành chính số 312/QĐ-XPVPHC ngày 25/11 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Trong đợt lũ lụt vừa qua, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật không chấp hành công điện về phòng chống bão số 13 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đơn vị này tự ý tích nước trái phép gây mất an toàn hồ đập và vùng hạ du. Sự việc buộc chính quyền tỉnh phải tổ chức cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư thủy điện mở 5 cửa van.

Trong khi đó, thủy điện Thượng Nhật chỉ được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép tích nước trong 90 ngày (từ tháng 1/2020) để thực hiện việc thử nghiệm hệ thống công trình. Hiện, đơn vị này đã hết thời hạn được phép tích nước.

Sau buổi làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung về công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện Thượng ngày 18/11, đoàn công tác của Bộ Công Thương đề xuất lãnh đạo Bộ thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do chủ đầu tư vi phạm việc duy trì điều kiện hoạt động điện lực.

Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra công trình thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: N.D.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đồng thời lập biên bản hai vi phạm đối với chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật do không thực hiện quan trắc, xử lý số liệu quan trắc và không tuân thủ quy trình vận hành của các cấp có thẩm quyền.

Một ngày trước 26/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật 500 triệu đồng về hành vi không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa.