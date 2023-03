Thu hồi 25 tỷ đồng vụ tham ô tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã kê biên, thu hồi 25 tỷ đồng và ngăn chặn nhiều tài sản có giá trị của 2 "kiều nữ" trong vụ tham ô 136 tỷ đồng tại Đại học (ĐH) Bách khoa Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, HKTT: phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, thủ quỹ) và Hoàng Quang Huy (SN 1989, ngụ đường Thanh Lương 12, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch ĐH Bách khoa Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”. Ngày 24/2, lực lượng chức năng bắt tạm giam Đoàn Quang Vinh (SN 1962, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, PGS.TS, nguyên hiệu trưởng ĐH Bách khoa Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Phạm Thị Huỳnh Như.

Theo điều tra, số tiền mà Tâm (được sự “giúp đỡ” của Huy và sự thiếu trách nhiệm của Vinh) tham ô của ĐH Bách khoa Đà Nẵng phần lớn được chuyển cho Như để đầu tư làm ăn mua bán gỗ rừng ở Lào, nộp thuế thắng cược đánh bạc tại Malaysia (theo thủ đoạn, mồi nhử, bẫy giăng của Như) và một phần tiêu xài cá nhân, hùn vốn mua bán đất.

Theo thiếu tá Nguyễn Kim Trung - trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng - cho biết sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam các nghi phạm, Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Thực hiện chỉ đạo sâu sát của giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn nghi phạm tẩu tán tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá hơn 25 tỷ đồng từ bị can Như và nhiều tài sản gồm bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác.

Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các nghi phạm đã “rút ruột”, tham ô của ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Ôtô của các bị can liên quan đến vụ án.