Thủ hiến Scotland bất ngờ từ chức

Vị lãnh đạo đảng Quốc gia Scotland dự kiến đưa ra thông báo về việc này tại một cuộc họp báo được sắp xếp gấp rút ở Edinburgh, BBC đưa tin ngày 15/2.

Bà Sturgeon là thủ hiến Scotland kể từ tháng 11/2014, sau khi tiếp quản vị trí này từ ông Alex Salmond.

Bà đã lãnh đạo đảng của mình giành được thành công trong nhiều cuộc bầu cử và liên tục thúc đẩy nền độc lập của Scotland. Bên cạnh đó, bà Sturgeon đã trở thành thủ hiến tại vị lâu nhất của Scotland.

Theo Guardian, vị lãnh đạo đảng Quốc gia Scotland sẽ tổ chức họp báo tại Bute House - dinh thự chính thức của bà ở Edinburgh lúc 11h. "Bà ấy chịu đựng đủ rồi”, Nick Eardley, phóng viên chính trị của BBC, dẫn một nguồn tin thân cận với thủ hiến Scotland cho biết.

Việc bà Sturgeon từ chức được cho là quyết định gây sốc, Guardian nhận định. Trong thời gian gần đây, bà Sturgeon đã phải đối mặt với một loạt trở ngại chính trị, trong đó có việc Tòa án Tối cao Vương quốc Anh bác kế hoạch trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland.

Euronews cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến bà từ chức.

