Thứ giúp cuộc sống về đêm trở lại ở New York

Sau đại dịch, New York mất đi hình ảnh "thành phố không ngủ" khi thú đi chơi khuya suy giảm, quán xá đìu hiu về đêm. Các quán bar tư nhân mới mở giúp tình hình cải thiện phần nào.

Tiệc Halloween vào năm nay, The Ned NoMad, một khách sạn và câu lạc bộ ra đời vào tháng 6, chỉ mở cho thành viên đã đăng ký trước là nơi quy tụ nhiều dân chơi sành sỏi ở New York, theo Vanity Fair.

Vé vào cửa có giá 250 USD , với các phòng tiệc trang trí theo chủ đề ma ám, rùng rợn. Đến nửa đêm, không gian tổ chức chật kín người. Những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí như Emily Ratajkowski, Irina Shayk, G-Eazy và Giancarlo Stanton xuất hiện.

Giám đốc sáng tạo của The Ned, Richie Akiva, tự khẳng định mình là một trong những người dẫn đầu cuộc sống về đêm của giới ngôi sao ở New York từ thập niên 1990. Các hộp đêm do người này chủ trì vốn đông kín khách xếp hàng chờ tới lượt vào tham gia tiệc.

Ở New York trong năm qua, ít nhất 6 quán bar, CLB tư nhân đã ra đời hoặc đang lên kế hoạch mở. Đặc trưng của chúng là chỉ mở cho người đã đăng ký làm thành viên thường xuyên.

Sau khi phục hồi sau dịch bệnh, trong lúc quán xá ở New York vẫn chưa thể lấy lại sự tấp nập như trước, các CLB mới mở trở thành nơi thu hút khách hàng. Ảnh: Vanity Fair.

Chỉ nhận khách quen

Khởi đầu của xu hướng quán bar chỉ đón khách quen bắt đầu từ CLB Zero Bond khai trương vào năm 2020.

Hộp đêm này được biết đến như một trong những tâm điểm của cuộc sống về đêm ở New York, với Thị trưởng thành phố Eric Adams đã bổ nhiệm chủ sở hữu của nó là Scott Sartiano vào hội đồng quản trị Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của thành phố.

Quán Chapel Bar mở cửa vào năm 2021 và tham gia cuộc cạnh tranh năm nay còn có Casa Cipriani, Casa Cruz, Aman, Central Park Club và chi nhánh ở New York của CLB San Vicente Bungalows.

Trong bối cảnh New York tiếp tục phục hồi sau đại dịch, các quán bar mới ra đời đóng vai trò như liều thuốc giúp cuộc sống về đêm phục hồi, đặc biệt là đối với bộ phận cư dân sẵn sàng chi tiền cho tính độc quyền.

Central Park Club tọa lạc trên tầng 100 của Central Park Tower chỉ mở cửa cho cư dân của tòa nhà cũng như một nhóm thành viên được điều phối bởi công ty kinh doanh sự kiện Boldface Partners. Jane Sarkin, người đồng sáng lập Boldface vào năm 2018 gọi đó là nơi tuyệt vời để ăn chơi kín đáo, giữ kín danh tính.

Nhiều CLB chỉ đón tiếp người đã đăng ký thành viên trước ra đời trong năm 2022 tại Big Apple. Ảnh: Time Out.

Nhanh chóng, một số cơ sở mới mở càng được nhiều người biết tới hơn khi người nổi tiếng ghé thăm. Tin đồn Kim Kardashian và Pete Davidson hẹn hò tại Zero Bond hay Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid gặp mặt tại Casa Cipriani được đề cập khắp các trang mạng và báo lá cải.

Đắt đỏ và phung phí

Tuy nhiên, Akiva không quá lạc quan về xu hướng kinh doanh này. Theo quan điểm của người đàn ông, nhiều cơ sở đã áp dụng hình thức này, cộng với việc lo lắng về tình hình suy thoái kinh tế chung.

"Bạn sẽ nhìn vào hóa đơn và thấy ngay rằng mình trả một đống tiền làm thành viên của một loạt quán bar nhưng thậm chí còn không đến chúng bao giờ. Một số chắc chắn sẽ suy nghĩ lại và rút tiền ra", Akiva bày tỏ.

Một thành viên giấu tên của nhiều câu lạc bộ tư nhân trên khắp thế giới khẳng định rằng “chỉ đến những nơi này khi tôi ở New York".

“Tôi đã thấy rất nhiều tay chơi trong giới tài chính tiêu tiền vào các CLB tư nhân chỉ vì họ muốn trở thành một phần của thế giới hòa nhoáng này", người này cho biết.

Lệ phí thành viên tại The Ned có giá 5.000 USD /năm, trong khi phí thành viên thường niên ở Zero Bond dao động 2.500- 4.000 USD . Còn Casa Cruz tự gọi mình không đi theo hình thức hoạt động đó mà là CLB của các nhà đầu tư, với khoản đầu tư tối thiểu (đi kèm với tư cách thành viên) khởi điểm từ con số 250.000 USD .

Sự gia tăng của các câu lạc bộ tư nhân đã phản ánh tình trạng sau dịch bệnh trong tầng lớp khu thượng lưu Manhattan: cuộc sống đắt đỏ hơn, đồng thời cũng phân tầng và khó tiếp cận hơn.

Nhiều người đăng ký làm thành viên cho các quán bar, hộp đêm tư nhân nhưng số lần ghé qua không đáng kể. Ảnh: NY Times.

Tháng 2, ba cựu nhân viên ngân hàng đầu tư đã giải thích với tạp chí Eater rằng duy trì một hệ thống trực tuyến để đảm bảo giúp khách có chỗ ở những nhà hàng khó đặt nhất là cách giúp họ kiếm ra tiền hiện giờ.

“Khi Covid-19 tấn công, mọi việc kinh doanh ngừng hoạt động. Tôi bắt đầu đối phó với một loạt vấn đề đau đầu khác như đối tác, chủ nhà, luật sư. Nó giống như điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi", Akiva nói.

Giữa những áp lực, Akiva có lý do để hồi tưởng về những ngày tháng cũ, khi những quán bar, hộp đêm anh quản lý vẫn mở cửa cho số đông và khách hàng xếp hàng bên ngoài, chờ người gác cửa cho vào khi đến lượt. Giờ quy trình được đổi thành một khoản phí và một đơn đăng ký.

Năm 2024, The Ned dự tính mở một cơ sở khác ngay tại New York, tại Sở giao dịch chứng khoán Mỹ cũ.

"Tôi không thực sự cần quảng bá nữa. Đôi khi, tôi chỉ cần lên mạng, nói rằng mình đang mở một quán bar mới. Không cần đưa địa chỉ, những người quan tâm vẫn tìm ra nó", Akiva bộc bạch.

Tuy vậy, Akiva vẫn nuôi tham vọng mở lại một quán bar cũ tên 1Oak, hoạt động theo mô hình tiếp nhận khách rộng rãi. "Chủ nhà đã gọi lại cho tôi và tôi sẽ gọi điện lại cho đối tác, thuyết phục họ tham gia. Trong khi đã đặt một chân vào thế giới mới, tôi vẫn muốn đặt chân kia trở lại thế giới cũ", anh nói.