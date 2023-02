Thu giữ thêm 130 kg ngà voi châu Phi nhập lậu về cảng Hải Phòng

Ngày 6/2, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Sỹ Tráng cho biết qua công tác nghiệp vụ đơn vị xác định thông tin một số lô hàng vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã từ châu Phi sẽ về cảng Hải Phòng đầu năm 2023 và lợi dụng dịp Tết cổ truyền để làm thủ tục hải quan hòng trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng và các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Lô hàng đóng trong một container số vận chuyển trên tàu KOTA LIHAT, nhập cảnh cảng Lạch Huyện ngày 3/2. Thông tin về hàng hóa và người nhận hàng trên chứng từ vận tải giống với lô hàng bị bắt trước đó.

Hôm 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão), tàu XIN WEN ZHOU vận chuyển lô hàng đóng trong container về đến cảng Lạch Huyện. Tên người nhận hàng trên vận đơn là Công ty CP Công nghệ HMD, hàng hóa theo chứng từ vận tải là sừng bò nuôi.

Ngày 28/1, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng, tờ khai được hệ thống điện tử hải quan phân luồng mức độ kiểm tra mức 2 (luồng vàng).

Qua công tác nghiệp vụ và sử dụng thiết bị kỹ thuật, Cục Hải quan Hải Phòng xác định lô hàng có nhiều nghi vấn phù hợp với thông tin đã thu thập. Cùng trong thời gian đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng cung cấp thông tin về lô hàng trên để phối hợp.

Ngày 2/2, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các lực lượng chức năng kiểm tra thực tế lô hàng theo quy trình thủ tục thì phát hiện, thu giữ 117 ngà voi, có khối lượng 490 kg.

Như vậy, qua 2 vụ kiểm tra, Hải quan Hải Phòng đã thu giữ 620 kg ngà voi châu Phi.

