Thu giữ súng và 50 viên đạn tại nhà nghi phạm buôn ma túy

Khám xét nơi ở của nghi phạm buôn ma túy ở Bình Dương, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn cùng 50 viên đạn.

Súng đạn thu giữ trong nhà nghi phạm buôn ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Dương Văn Quý (43 tuổi) và Phạm Xuân Tuân (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, Công an quận Tân Bình phát hiện Quý cùng đồng bọn giao dịch ma túy số lượng lớn.

Tối 7/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phát hiện Quý chạy xe máy trên đường Phổ Quang nên dừng xe kiểm tra. Khi đó, cảnh sát phát hiện người này giấu 2 bánh heroin trong bịch nylon.

Tuân (bìa trái) và Quý bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, Quý khai mua 2 bánh heroin trên Phạm Xuân Tuân để bán cho khách kiếm lời.

Công an quận Tân Bình sau đó phối hợp với Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuân, thu giữ 2 khối ma túy.

Ngoài ra, nhà chức trách còn tìm thấy tại nơi ở của Tuân một khẩu súng ngắn và 50 viên đạn.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.