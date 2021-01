Thu giữ hàng chục nghìn cuốn sách không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục nghìn cuốn sách không rõ nguồn gốc tại một kho sách ở Hà Đông, Hà Nội.

Chiều 8/1, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục thuế Hà Nội, kiểm tra kho sách tại số 3, ngõ 89, Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Đây là cơ sở phát hành sách của bà Nguyễn Thị Khoái.

Đại diện cơ quan chức năng kiểm tra tại kho sách.

Cơ quan an ninh phát hiện cơ sở này có khoảng 65 đầu sách, ước tính 40.000 bản đã thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Khoái không xuất trình được các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Người này cũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách đang có tại kho. Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số sách để xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Bà Nguyễn Thị Khoái cho biết bà kinh doanh sách tại địa điểm 1056 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Số sách này do bà mua lại từ nhiều cá nhân hành nghề đồng nát.

Đại diện Cục thuế thành phố Hà Nội xác minh cơ sở kinh doanh 1056 đường Láng không treo biển hiệu, không nộp thuế, chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Có mặt tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Kim Dung - đại diện chi nhánh miền Bắc của Công ty First News Trí Việt - cho biết kho sách này có gần 20 đầu sách của công ty sở hữu bản quyền. Bà Dung cho rằng qua quy cách in ấn, đóng xén, hình ảnh và nội dung… có thể thấy đây đều là ấn phẩm làm giả sách của First News.

Các đầu sách đều là những ấn phẩm ăn khách trên thị trường.

Những sách bị niêm phong đều cuốn "ăn khách" trên thị trường như: Harry Potter, Hành trình về phương Đông, Nhà giả kim, Đời ngắn đừng ngủ dài, Đánh thức con người phi thường trong bạn, Cha giàu cha nghèo, Trên đường băng… Đặc biệt, trong số sách ấy, có cả những cuốn dành cho học sinh như Vở bài tập toán 6, tập 1.