Thu giữ 2 khẩu súng trong phòng trọ tổ chức tiệc ma túy

Công an huyện Vụ Bản (Nam Định) thông tin đơn vị bắt quả tang nhóm 5 nam, nữ thanh niên tổ chức tiệc ma túy trong phòng trọ. Khám xét tại chỗ, công an thu thêm 2 khẩu súng ngắn.

Rạng sáng 19/5, tổ công tác Công an huyện Vụ Bản gồm Đội cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy và Công an xã Trung Thành, phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT địa bàn huyện.

Tại khu vực xóm Nhì, xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tổ tuần tra phát hiện, bắt quả tang Hoàng Trung Anh (SN 1998, trú tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, Nam Định) đang cùng 4 nam, nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Qua kiểm tra nhanh, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy.

3 nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an Nam Định.

Khám xét tại phòng trọ của Anh, ngoài tang vật ma túy, thiết bị phục vụ cho việc tổ chức sử dụng ma túy, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng ngắn.

Công an huyện Vụ Bản đã tạm giữ hình sự 3 trong 5 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời chuyển Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng ngắn. Ảnh: Công an Nam Định.