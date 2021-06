Thu giữ 2 cây mã tấu trong nhà nghi phạm cho vay lãi nặng

Sổ sách ghi chép của 2 nghi phạm cho thấy Tùng thuê An thu tiền vay của trên 60 người ở An Giang với lãi suất 10-30% mỗi tháng.

Ngày 4/6, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Võ Thanh Tùng (54 tuổi) và Nguyễn Hữu Thanh An (35 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng.

Chiều 2/6, cảnh sát hình sự bắt quả tang An thu tiền lãi suất cao của người vay tại khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Khám xét trong người An, lực lượng chức năng thu giữ 17 triệu đồng, 2 điện thoại, 2 con dao, 2 quyển tập ghi thông tin người vay tiền.

Võ Thanh Tùng (trái) và Nguyễn Hữu Thanh An. Ảnh: Tiến Tầm.

Từ lời khai của An, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tùng vào tối 2/6. Ngoài 2 cây mã tấu, cảnh sát tạm giữ của nghi phạm này 200 triệu đồng, 17 quyển tập ghi thông tin “tín dụng đen”.

Kiểm tra sổ sách của 2 nghi phạm, cơ quan điều tra ghi nhận Tùng đã thuê An thu tiền của trên 60 người vay với lãi xuất hàng tháng từ 10-30%.

Tang vật cảnh sát thu giữ của các nghi can. Ảnh: Tiến Tầm.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Nơi đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tấn công quyết liệt vào hoạt động của những người hoạt động "tín dụng đen" để triệt xóa tình trạng cho vay lãi nặng.