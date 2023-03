Thủ đoạn tinh vi của YouTuber, blogger khiến sao Hàn điêu đứng

Hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc lao đao vì tin đồn thất thiệt. Nhiều người thậm chí xuất hiện trong video có nội dung ly hôn, bạo hành hoặc qua đời.

Hyun Bin và Son Ye Jin là nạn nhân tiếp theo của tình trạng tung tin giả tràn lan ở Hàn Quốc. Trong thông báo đưa ra ngày 20/3, công ty quản lý của Hyun Bin bức xúc vì suốt thời gian qua, nam diễn viên và vợ liên tục bị YouTuber tung tin sai sự thực về đời tư.

Trong tin tức mới nhất, một YouTuber tuyên bố Hyun Bin đánh bạc ở nước ngoài khiến Son Ye Jin tổn thất nặng nề. Do đó, họ ly hôn chỉ sau 6 tháng chung sống. Công ty quản lý của Hyun Bin khẳng định đây là tin tức vô căn cứ và cho biết sẽ có hành động pháp lý để ngăn chặn.

Thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc lọt tầm ngắm của các YouTuber. Nhiều người trong số họ thậm chí bị tung tin qua đời.

Sao Hàn sôi sục vì tin giả

Hankookilbo đưa tin nhiều ngôi sao Hàn Quốc hứng chịu tin giả. Một số chìm trong tin đồn kết hôn, hẹn hò, số khác phải hứng chịu những lời vu khống, chẳng hạn có hiềm khích với người nổi tiếng khác. Việc YouTuber tung ra thông tin sai sự thật đã để lại vết sẹo trong lòng nghệ sĩ và người hâm mộ.

Shinji và Kim Jong Min - những người cùng hoạt động trong nhóm Koyote - đã gặp rắc rối vì tin đồn kết hôn. Trong chương trình Doshi Escape Cultwo Show của SBS Power FM, Shinji nói: "Theo nội dung trên YouTube, tôi đang phải chú ý chăm sóc sức khỏe vì mang thai. Tôi nghe nói mình sẽ kết hôn với Kim Jong Min tại nhà thờ lớn. Tôi rất buồn vì có những vấn đề nhạy cảm như thế nhưng đừng lo lắng, đó không phải sự thật".

Ca sĩ Lee Chan Won bày tỏ sự buồn bã về những tin đồn bất hòa với người nổi tiếng khác thông qua chương trình Tokpaưon 25 O'Clock của JTBC. Anh nói: “Tôi đã thấy hàng trăm tin đồn tôi đánh nhau với một đồng nghiệp khác”.

Nữ diễn viên Park Eun Bin cũng là một trong những nạn nhân của tin giả. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô chia sẻ: "Có nhiều người nhìn tôi giống kẻ điên hoặc cần tránh xa. Nhưng những thông tin đó là vô căn cứ". Mới đây, những thông tin thất thiệt như Park Eun Bin giành giải thưởng lớn tại lễ trao giải Oscar của Mỹ hay bị một nhóm người hành hung cũng được lan truyền.

Park Eun Bin là một trong những nạn nhân của tin giả.

Những kẻ sản xuất tin giả kiếm tiền và sự chú ý bằng cách tạo nội dung sai sự thật. Họ sử dụng các tiêu đề lẫn hình ảnh đầy kích thích để thu hút sự chú ý của cư dân mạng và tăng số lượt xem.

Chẳng hạn, ở tin tức Hyun Bin và Son Ye Jin ly hôn, YouTuber dùng tiêu đề: “Hyun Bin Son Ye Jin ly hôn sau 6 tháng chung sống. Thật sốc!”. Theo News1, sau khoảng 6 ngày đăng tải, video trở thành chủ đề nóng và thu về hơn 300.000 lượt xem.

Ca sĩ Jang Yoon Jung và phát thanh viên Do Gyeong Wan bị tung tin ly hôn sau 8 năm chung sống. Lý do là Do Kyung Wan ngoại tình với ca sĩ đàn em Hong Jin Young và bạo hành, đấm Jang Yoon Jung. Video thậm chí đề cập đến con của hai nghệ sĩ. Sau đó, hai nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận.

“Nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna và chồng là Ko Woo Rim cũng bị tung tin chia tay dù họ kết hôn chỉ ít tháng trước.

Cách đây ít ngày, người mẫu Lee Do Yeon phẫn nộ khi bị hiểu lầm là nữ diễn viên đóng thế trong cảnh lộ ngực của nhân vật Choi Hye Jung (do Cha Joo Young đảm nhận) trong phim The Glory. Thông tin ban đầu được đưa ra bởi phóng viên giải trí Lee Jin Ho, thông qua kênh của ông, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Lee Do Yeon, hành động này là vô liêm sỉ. Cô nhấn mạnh: "Tôi không tức giận cho đến khi thấy câu trả lời của bạn. Tôi cho rằng bạn vô liêm sỉ khi làm mọi thứ theo ý mình. Có những người không thoải mái với những bình luận bạn đưa ra. Có phải lỗi của tôi khi tôi thấy không thoải mái với những bình luận như thế hay không?".

Đỉnh điểm, nhiều nghệ sĩ còn bị tung tin qua đời. Ktoday News đưa tin tháng 10/2022, kênh The Born Korea đăng video có tiêu đề: "Baek Jong Won rời khỏi thế giới, để lại món nợ gần 10 tỷ won cho vợ và ba đứa con".

Video có nội dung: “Baek Jong Won mắc một căn bệnh hiếm gặp mà chỉ 300 triệu người mới có 1 người mắc phải. Căn bệnh này rất khó điều trị và tỷ lệ thành công thấp. Người ta nói rằng chi phí điều trị rất cao, có thể lên tới 10 tỷ won. Trong tình huống khẩn cấp, tim của Baek Jong Won đột ngột ngừng đập và vợ anh ấy là Sojin đã bật khóc vì quá lo lắng".

Cùng lúc, nhiều video khác với nội dung tương tự được đăng tải. Ktoday News cho biết một video nhận hơn 500.000 lượt xem trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, đây là những tin tức sai sự thực và Baek Jong Won vẫn hoạt động tích cực thông qua kênh cá nhân.

Baek Jong Won bị tung tin qua đời. Ảnh: DT News24.

Khó trừng phạt kẻ tung tin

YouTuber hay blogger ở Hàn Quốc thường tạo ra thông tin sai lệch bằng cách ẩn danh, che mặt nghệ sĩ hoặc thay đổi giọng nói.

Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dàng bị lừa. Nhưng vấn đề là thủ đoạn của những kẻ nói dối trên YouTube ngày càng tinh vi hơn. Để tăng sự tin tưởng, họ chèn ảnh hoặc video của một nhà báo vào giữa video hoặc trộn một chút thông tin thật với những lời nói dối.

Theo Ibric, tin tức giả lan truyền nhanh và rộng hơn tin thật. Kết quả nghiên cứu do nhóm của Tiến sĩ Arrell thực hiện dựa vào 6 công cụ kiểm tra thực tế cho thấy 95-98% tin đáng tin cậy lan truyền chậm hơn và đến được với ít người dùng hơn so với tin giả mạo. Tin tức giả nằm trong top 1% dễ dàng đạt được 1.000 hoặc 10.000 lượt tiếp cận nhất. Tin giả lan tỏa nhanh hơn 6 lần so với tin thật, tờ Ibric chỉ ra.

Theo Expressvpn, tin giả khiến việc tìm ra sự thật trở nên khó khăn. Một số thông tin sai lệch dường như vô hại và có thể bị coi là vô căn cứ. Nhưng phần nhiều có thể gây hại và thậm chí nguy hiểm cho những người liên quan.

Điều này tác động tiêu cực đến nhận thức của các cá nhân về nhân vật của công chúng, người nổi tiếng. Nó cũng có thể tạo ra sự nhầm lẫn và hiểu lầm xung quanh các vấn đề xã hội, chính trị quan trọng.

Trao đổi với Hankookilbo, nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hun Sik nhận định: "Nhiều tin đồn chỉ ở mức suy đoán về việc nghệ sĩ hẹn hò, nhưng cũng có những tin tức giả mạo nghiêm trọng như vu khống. Các công ty YouTube phải lọc ra nội dung phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư cẩn thận hơn”.

Tuy nhiên, vấn đề là rất khó xác định và trừng phạt thủ phạm, ngay cả khi nạn nhân nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và nộp đơn tố cáo. Phương tiện truyền thông một người như YouTuber không được phân loại là “phát sóng” ở Hàn Quốc, vì vậy chúng không bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi Đạo luật Trọng tài Báo chí hoặc Đạo luật Phát thanh, tờ Sports Seoul nhận định.

Luật sư Park Young Jae của Công ty Luật Hoàn giải thích: "Trong một số trường hợp, những từ như 'nghi ngờ' và 'tranh cãi' được sử dụng thay vì khẳng định dứt khoát. Các YouTuber đang tránh bị trừng phạt bằng cách này".

Hankookilbo nhận định ngay cả thời điểm này, lĩnh vực sản xuất tin giả vẫn tiếp tục mở rộng. Khi nỗi đau của các ngôi sao và người hâm mộ ngày càng sâu sắc, giới truyền thông nên nỗ lực hơn để giải quyết vấn nạn này.

Sports Seoul kêu gọi cơ quan chức năng chuẩn bị một hệ thống trừng phạt tin giả, nỗ lực tự làm sạch các tin tức truyền thông và ngăn chặn việc lan truyền thông tin chưa được xác nhận. Truyền thông Hàn Quốc cũng kêu gọi người đọc tỉnh táo khi tiếp cận các nguồn tin.