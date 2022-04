Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

Để thu hút thêm người chơi, đường dây đánh bạc cho con bạc cá cược theo hình thức “có bảo hiểm", “đã đánh là đảm bảo thắng”.

Ngày 13/4, Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng .

Đây là vụ án có số tiền đánh bạc lớn nhất mà Công an TP.HCM triệt phá từ trước đến nay.

Đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số

Vụ án tổ chức và đánh bạc trên mạng Internet do bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cầm đầu. Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê người thiết kế 2 trang web được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài.

Người chơi dùng Việt Nam đồng mua tiền kỹ thuật số (USDT, hiện 1 USD T = 1 USD ) để đánh bạc, sau đó quy đổi lại thành tiền Việt Nam.

Người chơi muốn tạo tài khoản để đánh bạc phải được người chơi cũ giới thiệu. Hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi cũ một đường link để gửi cho người chơi mới đăng ký tài khoản.

43 người bị đề nghị truy tố trong đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ đồng . Ảnh: Công an TP.HCM.

Mỗi lần có người chơi mới đăng ký thành công, hệ thống sẽ tổng hợp để có cơ sở nâng cấp level cho người chơi cũ đã giới thiệu. Đồng thời, căn cứ vào số tiền người chơi mới đánh bạc, hệ thống sẽ tính toán và chia “hoa hồng” cho người chơi cũ theo từng tuần.

Với thủ đoạn này, người chơi bị lôi cuốn bởi món lợi ích khổng lồ nên đã trở thành người vừa tổ chức đánh bạc, vừa tham gia đánh bạc.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm người chơi, đường dây này còn tổ chức cho con bạc cá cược theo hình thức “có bảo hiểm”, “đã đánh là đảm bảo thắng” và có phương án hoàn trả 64-96% số tiền mua bảo hiểm.

Các ông trùm khai gì?

Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991) và em trai là Huỳnh Long Nhu (sinh năm 1993) phụ trách 2 website đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch khai cùng Nguyễn Đắc Quý lập ra Công ty Libra Tech, giao Vũ Văn Tôn làm người đại diện theo pháp luật để tổ chức hoạt động đánh bạc từ tháng 1/2021. Bạch thuê nhiều đối tượng giỏi công nghệ thông tin để vận hành hoạt động của trang web này.

Ngoài ra, Bạch giao cho em gái là Huỳnh Thị Tây Hạ (sinh năm 1996) làm thủ quỹ công ty, còn em trai tên Huỳnh Long Tứ (sinh năm 1998) tham gia đánh bạc và lôi kéo người chơi.

Huỳnh Long Nhu khai đầu năm 2020, Nhu được một người Ấn Độ tên là Bhatia Mohit (sinh năm 1993) giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến.

Nhu khai được Mohit thuê quản lý mô hình này tại Việt Nam, đồng thời phụ trách quảng bá hình ảnh, phát triển đại lý, lôi kéo người chơi. Hưởng lợi 20.000 USD T/tuần, Nhu chuyển tiền kỹ thuật số sang tiền Việt Nam rồi mua bất động sản.

Cơ quan điều tra kết luận Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm 2 tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong vụ án này, Huỳnh Long Bạch và 20 người khác phạm tội Tổ chức đánh bạc, 10 bị can còn lại phạm tội Đánh bạc. Các bị can thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng để mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang trình truy tìm Mohit, người được cho là ông trùm thật sự.