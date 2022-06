Thủ đoạn 'săn mồi' của ngành công nghiệp phim khiêu dâm tại Nhật Bản

Vì nhẹ dạ cả tin, một số phụ nữ đã trở thành nạn nhân và bị cuốn vào vòng xoáy của ngành công nghiệp "phim người lớn" tại Nhật Bản.

Nhiều năm trước, khi một người lạ mắt tiếp cận Kurumin Aroma trên đường phố Tokyo và hỏi cô có quan tâm đến việc làm “người mẫu” không, cô như tìm thấy cơ hội để hiện thực hóa ước mơ trở thành người nổi tiếng của mình.

“Người tuyển dụng có một tấm danh thiếp đàng hoàng và nói chuyện rất lịch sự. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy là người mà tôi có thể tin tưởng”, Aroma nói với Guardian.

Nhưng vài tháng sau, cô gái 26 tuổi này đã trở thành nạn nhân của một trong số nhiều công ty thất đức, ép buộc phụ nữ đóng phim khiêu dâm.

Và Aroma không phải nạn nhân duy nhất. Một loạt báo cáo về việc phụ nữ được đề nghị hợp đồng người mẫu chỉ để bị lừa hoặc ép buộc đóng phim khiêu dâm, đã khiến các nhà chức trách Nhật Bản phải đau đầu với mặt tối của nền công nghiệp phim khiêu dâm hàng tỷ USD.

Nó thậm chí đã trở thành một “đại dịch” ở Nhật Bản, nơi việc bảo vệ pháp lý cho thanh thiếu niên rất lỏng lẻo, theo Times. Trong bối cảnh đó, dự thảo bảo vệ nạn nhân khiêu dâm mới được Hạ viện Nhật Bản thông qua hồi cuối tháng 5 được xem là bước tiến lớn.

Kurumin Aroma, một trong số nạn nhân bị lừa hoặc ép xuất hiện trong các bộ phim khiêu dâm. Ảnh: Guardian.

“Tôi không thể nói không”

Sau khi nhận lời mời, vào năm cuối đại học, Aroma đã tham gia cuộc phỏng vấn - nơi chủ tịch của một công ty giải trí đưa ra bản hợp đồng quy định cô phải cởi đồ để chụp ảnh.

“Đó là lần đầu tiên tôi biết đến ảnh khỏa thân”, cô nói. "Tôi đã khóc, nhưng vì có quá nhiều áp lực, tôi đồng ý”.

Sau khi ký một hợp đồng phức tạp và bay đến địa điểm hẻo lánh xa nhà, cô bị ép buộc để thực hiện hành vi tình dục trước máy quay, với những lời đe dọa sẽ chịu hậu quả pháp lý nếu cô không thực hiện.

“Tôi không thể nói không”, cô cho biết.

7 năm về trước, trong cuộc khảo sát đầu tiên của chính phủ Nhật Bản về việc tuyển dụng các cô gái trẻ tham gia ngành công nghiệp khiêu dâm, họ phát hiện ra 200 trong tổng số 20.000 người được khảo sát đã ký hợp đồng "người mẫu", và 50 người sau đó nhận yêu cầu chụp ảnh khỏa thân hoặc quan hệ tình dục qua máy quay.

Trong một vụ án nổi tiếng đã dẫn tới việc bắt giữ ba “người hướng nghiệp”, một phụ nữ kể lại cô đã bị ép buộc quay hơn 100 bộ phim khiêu dâm. Nếu cô chấm dứt công việc giữa chừng, công ty sản xuất sẽ thông báo với gia đình và người quen về nghề nghiệp không đáng tự hào này.

Những mánh lừa

Theo Guardian, ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản trị giá khoảng 4,4 tỷ USD với khoảng 20.000 phim phát hành hàng năm.

Thông thường, các cô gái trẻ trên dưới 20 tuổi được tiếp cận trên đường phố với những lời khen hấp dẫn về ngoại hình và có sức hút để thành công trong nền công nghiệp giải trí.

Một số nạn nhân của ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật Bản đã kể về cách họ được "nhà tuyển dụng" giới thiệu việc làm. Ảnh: Kyodo.

Cả tin và thiếu kinh nghiệm, một số người đã vội vàng ký kết hợp đồng liên quan đến khiêu dâm, và đôi khi hoạt động này còn được không đề cập đến trước đó.

Khi nạn nhân phản đối, các nhà sản xuất đe dọa họ bằng tiền phạt lên tới hàng triệu yên, hoặc nói rằng sẽ thông báo với cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp cũ về “sự nghiệp" mới của họ.

Trong một số trường hợp, khi những người phụ nữ cố gắng bỏ trốn khỏi phim trường, họ bị bắt giam trong phòng khách sạn hoặc đưa đến những nơi xa xôi không thể trốn thoát.

“Dù hành động bạo lực hiếm khi xảy ra, các nạn nhân vẫn phải chịu đựng nhiều áp lực khác”, Kazuko Ito, luật sư và tổng thư ký của tổ chức nhân quyền Human Rights Now, nói.

"Trong suốt thời gian tôi tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn, những người quản lý nam nói rằng tôi thuộc về họ”, Aroma cho biết. “Tôi không có tự do và không nơi nào để nhờ giúp đỡ. Tôi bị mắc kẹt".

Không thể xóa bỏ

Có rất ít luật bảo vệ thanh thiếu niên ở Nhật Bản trong tình huống này. Vào tháng 4/2019, phong trào "Flower Demo" đã nổ ra với hàng trăm người biểu tình ở Tokyo và Osaka nhằm chống lại các phán quyết vô lý, bao gồm phán quyết ngày 26/3 của Tòa án quận Nagoya trong một vụ kiện loạn luân.

Trong vụ án này, nạn nhân 19 tuổi đã phải quan hệ tình dục với cha mình trái với ý muốn vào năm 2017. Tuy nhiên, tòa án đã tha bổng cho người đàn ông này khi đưa ra phán quyết: Nạn nhân có thể chống lại nếu cô ấy muốn.

Và mặc dù việc một phụ nữ được trả tiền để bán dâm là bất hợp pháp, nhưng “khoảng 100 ma cô đứng ngoài đường mỗi đêm để tìm cách chiêu mộ các cô gái trẻ”, Yumeno Nito, thuộc tổ chức phi chính phủ Colabo ở Tokyo cho biết.

Theo Times, sau khi được tiếp cận trên đường phố, những cô gái trẻ tuổi sẽ bị dụ dỗ hoặc ép buộc gửi ảnh khỏa thân cho những “kẻ săn mồi". Chúng sẽ sử dụng những bức ảnh này để ép buộc làm những hành vi tồi tệ hơn, bắt đầu một vòng xoáy lạm dụng.

Sau khi được tung lên web, ảnh và video hầu như không thể bị xóa hoàn toàn. Đối với một số người trẻ, việc họ bị lạm dụng tình dục liên tục được chia sẻ công khai có thể rất tàn khốc. Nhiều người đau khổ trong nhiều năm và cảm thấy buộc phải bỏ việc hoặc thôi học.

“Một số người trong số họ đã tự sát”, Shihoko Fujiwara, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Lighthouse, nói.

Phong trào "Flower Demo" nổ ra với hàng trăm người biểu tình ở Tokyo và Osaka nhằm chống lại các phán quyết của tòa án. Ảnh: Kyodo.

Aroma đã dành nhiều năm cố gắng xóa những bộ phim quay lại cảnh cô bị lạm dụng khỏi Internet. Cô đã ngăn chặn thành công việc bán DVD hai bộ phim, nhưng bằng cách nào đó, một số clip vẫn lan truyền trên mạng.

“Mỗi khi tôi cố gắng gỡ một bản sao thì một bản khác lại được tải lên. Vì vậy, cuối tôi đã phải từ bỏ”, cô nói. Công ty mà cô từng ký hợp đồng đã đóng cửa và rất khó để tìm những kẻ lạm dụng.

Trong khi Aroma may mắn vẫn được gia đình ủng hộ, cô cho biết một số người thân đã cắt đứt mọi liên lạc vì họ cảm thấy xấu hổ.

Chìa khóa cho vấn đề

Hạ viện Nhật Bản hôm 27/5 đã thông qua dự luật để bảo vệ nạn nhân khiêu dâm. Dự luật, do một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đề xuất, cho phép những người xuất hiện trong nội dung khiêu dâm tự do chấm dứt hợp đồng. Do đó, các nhà cung cấp video có nghĩa vụ thu hồi sản phẩm và xóa cảnh quay.

Dự luật dự kiến sẽ được ban hành trong phiên họp Diet (Nghị viện Nhật Bản) thường kỳ kết thúc vào ngày 15/6, sau khi được nhất trí tại Thượng viện.

Đây là động thái mới nhất của chính phủ Nhật Bản để xử lý góc khuất trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm. Tuy nhiên, một số người cho rằng điều này không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, Aroma lại thấy day dứt, tiếc nuối với quyết định bồng bột của mình. Nhưng cô đã quyết tâm nhìn thẳng vào hiện thực, biến những vết thương đó trở thành sức mạnh để ngăn những cô gái trẻ khác trở thành nạn nhân.

Sở hữu kênh Youtube với hàng nghìn người theo dõi, Aroma đã sử dụng nó để nâng cao nhận thức về việc bóc lột tình dục.

Cô tin rằng chìa khóa là giáo dục các cô gái trẻ về khoảng cách giữa những gì họ nhìn thấy trên ti vi và thực tế tàn khốc trong cuộc sống.

“Bạn nghĩ bạn đang thực hiện ước mơ của mình là trở thành một ngôi sao nhạc pop, nhưng sau đó mọi thứ đột nhiên trở nên đầy bi kịch", cô nói.