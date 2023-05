Thủ đoạn lừa đảo bán hàng giảm giá

Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) nhận được trình báo của người dân về một nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng giảm giá.

Vào cuối tháng 3, một người lạ mặt đi xe máy đến địa bàn ấp Tân Hưng (thị trấn Búng Tàu) liên hệ với các hộ dân có nhu cầu xây dựng để chào bán xi măng và cát xây dựng với giá thấp hơn thị trường, với lý do đây là những mặt hàng tồn kho, lỗi kỹ thuật. Nếu người dân đồng ý mua, phía cửa hàng vật liệu xây dựng sẽ chuyển hàng hóa đến giao tận nhà cho người dân.

Khi có 3 hộ dân đồng ý mua cát và xi măng trên, nghi phạm giả danh người mua liên hệ cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp) để yêu cầu giao số lượng hàng hóa theo số lượng các hộ dân đã đặt. Trong quá trình giao hàng, lợi dụng lúc nhân viên giao hàng của cơ sở vật liệu xây dựng không chú ý, nghi phạm đứng ra nhận tiền từ người mua.

Sau khi nhận tiền xong, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lúc này người dân mới phát hiện mình đã đưa tiền cho nghi phạm lừa đảo chứ không phải trả tiền cho cửa hàng vật liệu xây dựng và giá trị của từng loại hàng hóa trên cũng cao hơn so với giá người này chào bán như lúc đầu.

Đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các nghi phạm dựa vào sự nhẹ dạ, cả tin và không cảnh giác của người dân vùng nông thôn để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà người này chiếm đoạt của 3 hộ dân là 6 triệu đồng. Công an huyện Phụng Hiệp đang truy tìm nghi phạm.

Lãnh đạo Công an huyện Phụng Hiệp khuyến cáo người dân nên chú ý với các loại hình bán hàng giảm giá, không rõ nguồn gốc do những người lạ mặt đến chào bán. Khi phát hiện nghi phạm chào bán các mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng ghi nhận lại đặc điểm, hình ảnh nhận dạng của nghi phạm và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.