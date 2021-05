Thủ đoạn lôi kéo nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex

Hơn một năm, khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia đã nộp tổng cộng 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép qua sàn Forex.

Chiều 14/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố Phạm Mạnh Hùng, Vũ Đình Hùng (cùng ở TP.HCM) và Phạm Thị Thái (ở Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, Phạm Thị Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội, cho biết đầu năm 2020, Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo lực lượng này thu thập chứng cứ, triệt phá nhóm điều hành 4 sàn giao dịch Forex có dấu hiệu phạm pháp.

Đến cuối tháng 3, PA05 phối hợp cùng một số lực lượng của Công an Hà Nội và TP.HCM đồng loạt khám xét, triệu tập 26 người liên quan trú tại 11 tỉnh, thành phố. Sau khi sàng lọc, cảnh sát xác định 3 bị can nằm trong nhóm cầm đầu.

Vũ Đình Hùng (trái) và Phạm Mạnh Hùng. Ảnh: ANTĐ.

Trung tá Thủy cho biết Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng xây dựng, quản trị 4 sàn Rforex, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép. Còn Thái cầm đầu nhóm cộng tác viên chuyên tìm kiếm, lôi kéo nhà đầu tư tại Hà Nội và khu vực lân cận.

Theo cảnh sát, sau khi xây dựng website sàn Forex, các bị can lôi kéo thành viên sử dụng phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch mua bán, trao đổi vàng, tiền ảo và ngoại tệ. Khi truy cập phần mềm, người chơi phải nạp tiền để được cấp tài khoản.

"Phương thức nạp tiền thông qua ngân hàng, kênh tiền ảo hoặc kênh trung gian để chuyển vào tài khoản của nhóm cầm đầu", trung tá Thủy nói.

Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng quản lý hệ thống, còn bị can Thái điều hành việc gọi điện, gửi tin nhắn dụ người tham gia. Để thu hút nhà đầu tư, Thái và đồng bọn tổ chức các sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn lớn.

Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư sàn đến thuyết trình, quảng bá cho thương hiệu của sàn Forex. Sau khi nhà đầu tư "lên sàn", các bị can sẽ can thiệp phần mềm để cho người chơi có lãi, mục đích lôi kéo những người có tâm lý hám lợi.

Nếu người chơi tiếp tục thắng nhiều lần thì các bị can sẽ truy cập hệ thống để thay đổi thông số trong phần mềm, chặn tài khoản của nhà đầu tư hoặc tạo lệnh khống để rút hết tiền của người chơi.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của nhà đầu tư, nhóm cầm đầu đánh sập sàn để bị hại không còn chứng cứ đòi lại tiền, đồng thời xóa dấu vết tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cán bộ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội điều tra vụ án. Ảnh: CAND.

Cảnh sát xác định trong hơn một năm, dữ liệu điện tử cho thấy khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia đã đăng ký tài khoản trên 4 sàn và nộp tổng số tiền 4,3 triệu USD để giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.

"Nhà đầu tư trên sàn Forex thực chất là chơi với chủ sàn là các bị can, toàn bộ số tiền giao dịch đầu tư do chủ sàn hưởng", trung tá Thủy cho biết kết quả xác minh cho thấy có người đã "nướng" vào sàn ảo này gần 10 tỷ đồng .

Phòng An ninh mạng cùng các lực lượng khác của Công an Hà Nội đang xác minh thêm bị hại trên toàn quốc và điều tra mở rộng vụ án.