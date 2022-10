Thủ đoạn làm giả hộ chiếu chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Khi nạn nhân gửi ảnh giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu, Trưởng dùng máy tính làm giả hộ chiếu, rồi yêu cầu đối phương chuyển khoản 50 triệu đồng để lấy visa và chiếm đoạt tiền.

Ngày 27/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vừa khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Các bị can gồm Đoàn Văn Trưởng (25 tuổi), Đỗ Uyển Nhi (17 tuổi, cùng quê Ninh Bình), Đặng Phước Quân (34 tuổi, Huỳnh Thị Minh Thư (22 tuổi) và Đặng Hồ Hải (24 tuổi, trú TP.HCM).

Với cáo buộc là chủ mưu cầm đầu, Trưởng khai sau khi mua nhiều SIM "rác", sử dụng các tài khoản Facebook ảo và tài khoản ngân hàng "rác", anh ta giao cho Nhi, Hải, Thư và Quân dùng những tài khoản này để đăng thông tin giả quảng cáo dịch vụ làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc.

Đoàn Văn Trưởng (bìa phải) và 4 bị can. Ảnh: Bộ Công an.

Khi có người liên hệ, nhóm bị can tư vấn cho khách bằng các thông tin giả đã đăng tải. Mục đích để nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền thuê họ làm visa rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Nếu có ai đó đồng ý giao dịch, Trưởng và đồng phạm yêu cầu đối phương đặt cọc 5 triệu đồng/visa vào các tài khoản ngân hàng “rác” do anh ta quản lý, sử dụng. Nhận được tiền cọc, nhóm bị can nói với khách gửi ảnh giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu... và hẹn 15-20 ngày sẽ trả visa.

Theo cáo buộc, từ những ảnh chụp mà nạn nhân cung cấp, Trưởng dùng máy tính chỉnh sửa, làm visa giả. Đến hẹn, các bị can gửi ảnh visa giả cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50 triệu đồng mỗi visa, thì mới gửi giấy tờ về địa chỉ của bị hại.

Trường hợp nạn nhân phát hiện giấy tờ giả và đòi lại tiền cọc, Trưởng nói với đồng phạm cắt liên lạc với người đó. Còn những người chuyển khoản thêm 50 triệu đồng, thì các bị can tiếp tục làm giả vé máy bay, lịch bay rồi gửi cho khách. Tuy nhiên, nhóm của Trưởng đề nghị nạn nhân chuyển thêm tiền vé máy bay là 10 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Xuân cáo buộc bằng thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4 đến khi bị bắt, nhóm của Trưởng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả trước với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng .

Ngày 14/10, nạn nhân L.T.H. (quê Hà Tĩnh) đến Công an huyện Nghi Xuân trình báo bị tài khoản Facebook "Nguyễn Minh” lừa làm visa du lịch Hàn Quốc, chiếm đoạt 65 triệu đồng.

Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, tối 15/10, nhà chức trách bắt giữ Đoàn Văn Trưởng và 4 người liên quan. Công an huyện Nghi Xuân đang điều tra mở rộng vụ án này.