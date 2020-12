Thủ đoạn gây án của nhóm tống tiền CSGT

HĐXX xác định các bị cáo cố tình vi phạm luật để bị CSGT xử lý. Khi làm việc, họ bí mật ghi hình cảnh sát "nhận tiền" rồi gửi video uy hiếp, ép lực lượng chức năng đưa tiền.

TAND Hà Nội ngày 18/12 tuyên phạt Vũ Thanh Hải (31 tuổi, quê Nam Định) 10 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cùng phạm tội này, Nguyễn Văn Cương (23 tuổi) và Phạm Kim Long (28 tuổi, cùng ở Nam Định) lĩnh 8 năm tù. Bảy bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

Cơ quan tố tụng kết luận Hải và đồng bọn đã cưỡng đoạt hơn 720 triệu đồng của hàng chục CSGT ở Hà Nội.

Cố tình vi phạm luật để quay lén CSGT

Theo bản án, Hải và nhóm bị can quen biết nhau thông qua trang "Luật giao thông và an toàn giao thông" trên mạng xã hội Facebook. Fanpage này do Đào Vũ Hùng (34 tuổi, quê Hải Dương) làm quản trị.

Nhóm này biết Hùng là người thường xuyên đi khiếu nại các vi phạm của CSGT hoặc nhận video có hình ảnh lực lượng này được cho là có vi phạm để đe dọa, chiếm đoạt tài sản của cảnh sát. Do đó, Hải và đồng bọn thống nhất lập nhóm để cùng Hùng gây án.

Hình ảnh được cắt từ clip trên báo Tiền Phong.

HĐXX xác định Hải và 9 bị can lên kế hoạch điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường. Khi thấy CSGT đang làm nhiệm vụ, họ cố tình vi phạm luật để bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý.

Quá trình làm việc, các bị can chủ động dùng điện thoại hoặc thiết bị quay lén, bí mật ghi lại hình ảnh CSGT rồi sao lưu clip ra USB. Cuối cùng, nhóm của Hải gửi USB qua bưu điện, kèm số điện thoại. Khi CSGT liên lạc lại, các bị can yêu cầu đưa tiền thì mới xóa video, không phán tán lên mạng xã hội.

Tháng 4/2019, Hải cùng Cương và nhóm còn lại bắt đầu thực hiện việc quay clip liên quan đến những "vi phạm" của lực lượng CSGT ở Hà Nội. Họ sử dụng phần mềm quay video trên điện thoại nhưng màn hình không sáng để tránh bị phát hiện.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, gồm đi mua sim rác, gửi bưu phẩm, kỹ thuật viên xử lý video,... Sau khi quay được clip và sao lưu vào USB, Hải in thêm các bài báo nói về tình trạng tiêu cực của CSGT, rồi cho vào phong bì, dán kín để gửi qua đường bưu điện đến trụ sở các đội CSGT.

Cũng theo kế hoạch, nếu CSGT xem được video và liên lạc lạc, nhóm của Hải sẽ chọn nơi để giao dịch. Hải thống nhất chọn vị trí nhận tiền dọc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Các bị cáo chọn vị trí cột mốc km, không có camera giám sát, gần đường gom hoặc cầu chui dân sinh để thuận tiện cho việc di chuyển bằng xe máy. Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã gây ra 8 vụ tống tiền CSGT, cưỡng đoạt hơn 720 triệu đồng.

Vì sao CSGT phải đưa tiền cho nhóm bị can?

Phi vụ tống tiền đầu tiên diễn ra hồi tháng 5/2019. Thời điểm đó, Hải đưa cho Cương USB chứa clip cán bộ Đội CSGT ở Hà Nội "nhận tiền" của người vi phạm.

Ngày 18/5, Cương mang bưu phẩm gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện đến trụ sở đội này. Ngoài USB, Cương gửi thêm "Thư cung cấp tài liệu về việc xử lý vi phạm hành chính trái luật", ghi tên giả lên phong bì kèm số điện thoại.

Hai ngày sau, Đội CSGT nhận được bưu phẩm, thấy trong video có hình ảnh liên quan đến 3 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nên người đại diện đã gọi vào số máy của Cương.

Các bị cáo bị tuyên án từ 15 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.

Theo tài liệu tố tụng, Cương yêu cầu đối phương phải đưa 200 triệu đồng, nếu không anh ta sẽ phát tán video có hình ảnh CSGT "nhận tiền" lên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận, hai bên "chốt giá" 150 triệu.

Sáng 23/5, nhóm của Hải đi trên ôtô 4 chỗ để khảo sát vị trí nhận tiền. Thấy khu vực Km188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuận lợi, các bị can yêu cầu CSGT mang 150 triệu đồng đến nơi này. Sau khi nhận được tiền, Hải và đồng bọn vứt bỏ sim rác, chia nhau số tiền.

Ngày 21/5, Hải tiếp tục đưa USB có hình ảnh CSGT "nhận tiền" để Cương gửi đến trụ sở một Đội CSGT khác ở Hà Nội. Sau khi nhận được bưu phẩm, lực lượng chức năng thấy có hình ảnh liên quan cán bộ, chiến sĩ của đội nên gọi vào số máy do Cương sử dụng.

Cũng như phi vụ trước đó, Cương yêu cầu CSGT đưa 200 triệu, song vẫn thỏa thuận ở mức giá 150 triệu đồng. Lần này, hai bên tiếp tục giao nhận tiền dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo cơ quan tố tụng, trong các tháng 5-6/2019, nhóm của Hải thực hiện trót lọt 8 vụ cưỡng đoạt. Tổng số tiền CSGT phải đưa cho các bị can là hơn 720 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định các đoạn video, hình ảnh CSGT đang xử lý vi phạm. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung clip.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ 33 cán bộ, chiến sĩ CSGT có mặt trong các video. Tuy nhiên, những người này đều xác nhận họ không nhận tiền của người vi phạm. Hình ảnh họ xuất hiện trong các clip là khi lập biên bản nộp phạt tại chỗ.

Do video không có thời gian cụ thể, không có hình người vi phạm nên không có căn cứ xác định 33 CSGT nhận hối lộ, do đó cơ quan điều tra không đề cập xử lý.