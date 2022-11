Thủ đoạn đòi nợ thuê của Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, Công ty Hưng Thịnh Hà Nội ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với khách hàng. Hai bên sau đó ăn chia theo thỏa thuận.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin với Zing về việc bắt giữ Tống Văn Vịnh (Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội) và 8 bị can khác về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê số tiền 2,5 tỷ đồng .

Đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ

Theo một trinh sát Đội đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, đầu tháng 9, đơn vị này phát hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê, trong đó có Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội.

Công ty này mua tên miền, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Cảnh sát cho biết Hưng Thịnh Hà Nội có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động rõ ràng và có những quy định riêng.

9 người liên quan bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi tiếp cận và ký kết hợp đồng mua bán nợ, nhóm cầm đầu cho nhân viên gửi thông báo tới chính quyền, công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Họ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ôtô dán chữ "công ty mua bán nợ" đến đe dọa, chửi bới, ép người vay nợ phải trả tiền.

Nếu không đòi được tiền, những người này ăn ngủ tại nhà và nơi làm việc của "con nợ" nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự người vay tiền, buộc những người này phải sớm trả nợ. Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nhận định hành vi của những người này thực chất là đòi nợ thuê, có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Vì khi muốn mua bán nợ, công ty phải mua đứt khoản nợ của khách hàng. Tuy nhiên, Hưng Thịnh Hà Nội không thu phí trước, khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo thỏa thuận, thực chất là đòi nợ thuê.

Sau 3 tháng theo dõi, nắm được cách thức hoạt động "núp bóng" của công ty này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội quyết định triệt phá. Ngày 1/11, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tống Văn Vịnh và 8 bị can khác gồm: Mai Đại Hoàn, Nguyễn Văn Tuân, Tống Văn Quyền, Phạm Văn Dũng, Mai Thanh An, Trần Lâm Thế, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh. Nhóm này là 1 trong 3 tổ đòi nợ của Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội.

Khi khám xét, công an thu giữ 114 bộ hồ sơ mua bán nợ ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, ôtô Toyota dán biển hiệu Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều giấy tờ liên quan việc mua bán nợ...

Ăn chia 50/50

Theo điều tra, năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để cùng anh T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội) kinh doanh. Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng bất thành. Ngày 10/10, bà Mai bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng trên để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Trong các ngày 15, 17 và 22/10, Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng các bị can đến nhà anh T.A. đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi 2,5 tỷ đồng . Vịnh còn đọc và yêu cầu anh T.A. viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng và hẹn trả trước 200 triệu đồng. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.

Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục cùng 5 đàn em đến nhà anh T.A. yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Khi đang viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng, Vịnh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ.

Kết quả đấu tranh xác định bà Mai và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Các bị can đã sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu và Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Nhân viên Công ty Hưng Thịnh Hà Nội đến nhà uy hiếp con nợ. Ảnh: Công an cung cấp.

Về hoạt động của Công ty Hưng Thịnh Hà Nội, trinh sát hình sự cho biết người đứng đầu là giám đốc sẽ phân công cho phó giám đốc, phó giám đốc phân công xuống các đội trưởng, tổ đội... Sau đó, các đội cử người mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đến gặp chính quyền địa phương, công an phường giới thiệu đến để đòi nợ. Khi đến đòi nợ, những người này đe dọa, uy hiếp, ép những người vay nợ phải trả tiền.

Công ty Hưng Thịnh hiện có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Công ty Hưng Thịnh Hà Nội có mối quan hệ thân thiết với các Công ty Hưng Thịnh khác.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đánh giá hoạt động của Công ty Hưng Thịnh Hà Nội rất phức tạp vì quy mô rộng, có tổ chức, hoạt động dưới bình phong công ty mua bán nợ hợp pháp.