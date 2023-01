Thủ đoạn đòi nợ của nhóm cho vay lãi nặng gần 30 tỷ đồng

Sau khi cho vay với mức lãi suất 109-365%/năm, Thành và Nghiệp chụp ảnh người vay tiền và đăng lên mạng xã hội nếu họ chậm trả, không trả đủ hoặc trốn nợ.

Võ Văn Nghiệp (trái) và Phạm Thành Văn. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Phạm Thành Văn (31 tuổi) và Võ Văn Nghiệp (33 tuổi, ở TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đang bị Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo công an, từ năm 2021 tới trước khi bị bắt, Thành và Nghiệp cho hơn 60 người vay với mức lãi suất 109-365% mỗi năm. Tổng số tiền cho vay là hơn 28 tỷ đồng , thu lợi bất chính trên 270 triệu đồng.

Để gây sức ép, 2 nghi phạm thường chụp ảnh người vay tiền và đưa lên mạng xã hội khi họ chậm trả, không chịu trả lãi, trả gốc hay bỏ trốn.

Sau thời gian xác minh, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TX Ba Đồn bắt giữ Văn và Nghiệp. Khám xét nơi ở 2 nghi phạm, công an thu giữ trên 100 hợp đồng vay mượn tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 điện thoại di động và tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.