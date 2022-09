Thủ đoạn của nữ sát thủ lừa tình ở Nhật Bản

Người phụ nữ Nhật Bản tạo dựng vỏ bọc giàu có, quyến rũ để dụ dỗ, lừa tiền rồi sát hại nhiều đàn ông từ năm 2007 đến năm 2009.

Kanae Kijima, 34 tuổi, người Hokkaido, có ngoại hình khiêm tốn với cân nặng hơn 100 kg. Để thu hút đàn ông trên các trang web mai mối hôn nhân, cô ta chỉnh sửa ảnh để trông quyến rũ hơn và khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu. Dù sống trong căn hộ đi thuê rẻ tiền, Kijima đăng lên hình ảnh thể hiện cuộc sống xa hoa, lái xe sang, check-in khách sạn cao cấp.

Không những thế, Kijima tỏ ra là người phụ nữ đảm. Cô ta thường xuyên đăng ảnh các món ăn tự nấu, những hộp cơm trưa được chuẩn bị cầu kỳ, bắt mắt. Khi gặp gỡ các nạn nhân, Kijima lấy tên giả là Sakura Yoshikawa, nói dối cha cô ta là giảng viên Đại học Tokyo, còn mình là giảng viên piano và chuyên gia ẩm thực.

Nạn nhân của Kijima là những người có thu nhập cao, nhẹ dạ, không có bạn đời. Sau khi dụ dỗ, cô ta lừa tiền, sát hại, rồi dàn dựng hiện trường thành các vụ tự tử. Hành vi của Kijima bị lật tẩy khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ.

Đầu độc bằng khí than

Ngày 6/8/2009, ông Yoshiyuki Oide, 41 tuổi, được phát hiện chết bất thường trong ôtô ở Fujimi, tỉnh Saitama. Trên xe có lò đốt than điện, công cụ được dùng phổ biến trong các vụ tự tử của Nhật Bản lúc bấy giờ. Hiện trường được dàn xếp như vụ tự tử, nhưng cảnh sát tìm thấy một số điểm đáng ngờ.

Chìa khóa xe không có ở hiện trường. Kết quả điều tra cho thấy người nào đó dùng diêm đánh lửa trong xe nhưng không thấy bao diêm. Không có dấu vết của than trên tay nạn nhân, nhưng cảnh sát không tìm thấy chiếc găng tay nào.

Ảnh của Kanae Kijima sau khi sửa và ngoài đời. Ảnh: Yomiuri Shimbun.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì ngộ độc khí carbon monoxide (CO), đồng thời có dấu vết của thuốc ngủ trong máu. Ngay trước khi qua đời, Oide chuyển cho Kijima 5 triệu yen (khoảng 35.000 USD ) vào tài khoản ngân hàng.

“Ở tuổi 41, tôi thực sự mong chờ được kết hôn và hôm nay, tôi sẽ gặp gia đình người bạn đời của mình. Thời gian gần đây, chúng tôi dành toàn bộ thời gian tìm kiếm nơi ở mới để chung sống. Tối nay, chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm”, ông Oide viết trên blog một ngày trước khi mất.

Cuộc điều tra dẫn cảnh sát đến nhà Kijima. Họ phát hiện người phụ nữ thất nghiệp này liên quan đến cái chết của 5 người đàn ông khác từng kết bạn với cô ta trên mạng. Các nạn nhân đều chết trong tình huống đáng ngờ.

Lừa hàng triệu USD

Ngày 30/1/2009, nhân viên văn phòng Takao Terada, 53 tuổi, được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Tokyo. Nguyên nhân do ngộ độc khí CO, tương tự như trường hợp của ông Oide. Cảnh sát không tìm thấy máy tính cá nhân và chìa khóa cửa trong nhà nạn nhân. Họ cũng không tìm thấy bằng chứng ông Terada từng mua than. Trước khi mất, 17 triệu yen đã được chuyển từ tài khoản ngân hàng của ông đến Kijima.

Nạn nhân tiếp theo là ông Kenzo Ando, 80 tuổi, người khuyết tật sống ở Noda, tỉnh Chiba. Ông chết trong trận hỏa hoạn tại nhà riêng ngày 15/5/2009. Nhà chức trách tìm thấy than bánh và bếp than tại hiện trường. Họ cũng tìm thấy lượng thuốc ngủ gấp 10 lần liều lượng bình thường trong cơ thể nạn nhân. Điều đáng nói, ông Ando chưa từng uống thuốc ngủ trước đó.

Để tiếp cận ông Ando, Kijima nhận mình là y tá kiêm bác sĩ trị liệu và được nạn nhân tin tưởng. Cô ta có mặt tại nhà nạn nhân cùng ngày xảy ra vụ hỏa hoạn. Sau khi nạn nhân qua đời, Kijima đã rút 1,9 triệu yen ( 13.250 USD ) từ tài khoản của ông.

Nhà chức trách cũng tình nghi một số người khác là nạn nhân của Kijima, song không đủ bằng chứng để luận tội. Trong đó, một nhà báo không rõ danh tính chết do tàu cán năm 2004. Chủ cửa hàng ở tỉnh Chiba, chết tại nhà riêng sau khi cho Kijima vay 74 triệu yen ( 516.000 USD ) và một người được tìm thấy chết dưới biển.

Sau loạt tội ác, Kijima thu về 2,2 triệu USD từ các người tình.

Sau xà lim

Khi khám xét căn hộ của Kijima vào tháng 11/2009, cảnh sát tìm thấy lượng lớn thuốc ngủ, được kê bởi 10 bác sĩ khác nhau. Điều tra máy tính của Kijima, nhà chức trách phát hiện cô ta đã mua than bánh online cùng loại với loại tìm thấy trên thi thể ông Oide.

Đầu năm 2012, Kanae Kijima bị truy tố 3 tội danh giết người, 6 tội lừa đảo và cố ý lừa đảo, tội ăn cắp. Các công tố viên cho biết trong tất cả vụ án, Kijima đã chuẩn bị than bánh và các công cụ khác từ trước. Những công cụ này đều được tìm thấy tại hiện trường. Cô ta cũng là người mà các nạn nhân thấy lần cuối cùng.

Kanae Kijima bị bắt. Ảnh: Tokyo Reporter.

Ngày 13/4/2012, dù không nhận tội, Kanae Kijima bị kết án tử hình tại phiên tòa quận Saitama. Cô ta đã kháng cáo. Luật sư bào chữa của Kijima tuyên bố thân chủ nhận được tiền từ các nạn nhân một cách tự nguyện. Cái chết của họ là do tai nạn hoặc tự sát. Tháng 4/2017, Thẩm phán Tòa án Tối cao Nhật Bản bác bỏ đơn kháng cáo của Kijima.

“Các vụ giết người là có chủ đích và rất hiểm ác. Bị cáo đưa ra lời bào chữa bất hợp lý và không tỏ ra hối hận. Do vậy, án tử hình của bị cáo chính thức được phê chuẩn”, thẩm phán nói.

Năm 2019, Kijima được chuyển sang khu xà kim tử hình của nhà tù Tokyo.