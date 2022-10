Thủ đoạn của người đàn ông trốn truy nã 30 năm

Bị truy nã, ông Thạch thay đổi thông tin cá nhân, thông tin vợ con, đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân nhằm tránh bị công an xác minh, truy vết.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Đỗ Văn Thạch (56 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nghi phạm bị truy nã về tội Phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về An ninh Quốc gia.

Bị can Đỗ Văn Thạch. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Theo công an, từ tháng 11/1991 đến tháng 2/1992, trên địa bàn TP Việt Trì liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá đường dây tải điện cao thế và hạ thế.

Điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Thạch cùng 7 người khác đã thực hiện 22 vụ cắt phá đường dây tải điện trên địa bàn thành phố, lấy cắp hơn 7000 m dây cáp điện các loại, gây thiệt hại nghiêm trọng tới tài sản Nhà nước.

Kết thúc điều tra, cơ quan công an chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố 7 bị can về tội Phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về An ninh Quốc gia, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Thạch do người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/3/1992, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã bị can Đỗ Văn Thạch.

Công an xác định sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, người đàn ông này đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch và thay đổi ngày sinh nhằm tránh sự truy bắt. Ngoài ra, ông Thạch còn đổi tên vợ, con và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân nhằm tránh bị xác minh, truy vết.

Tới ngày 24/10, xác định ông Thạch đang lẩn trốn tại khu vực huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), công an tiến hành bắt giữ bị can này. Tại cơ quan công an, ông Thạch thừa nhận hành vi của mình.