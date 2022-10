Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của cựu công an

Trong 2 năm, Đặng Ngọc Hải đã nhận hơn 3 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Hiện bị cáo trả lại trên 600 triệu và còn chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Trưa 27/10, sau nửa ngày xét xử, TAND Hà Nội đã phán quyết Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, quê Ninh Bình) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của 7 bị hại.

Với việc bị cáo thừa nhận cáo buộc của VKS, HĐXX xác định trong các năm 2015-2017, Hải là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Thời gian này, anh ta nói dối nhiều người rằng mình có khả năng xin cho người khác vào học tại các trường trong ngành công an và chuyển công tác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của 7 nạn nhân, Hải không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền mà chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đặng Ngọc Hải bị bắt ngày 15/10/2021 theo lệnh truy nã. Ảnh: N.T.

Trong vụ án, người bị cựu công an Đặng Ngọc Hải chiếm đoạt nhiều tiền nhất là anh T.V.C. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với khoản tiền 800 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2017, Hải nói mình quen nhiều lãnh đạo cấp Bộ, nên anh C. nhờ bị cáo xin giúp cho 5 trường hợp vào làm việc tại một số đơn vị của Bộ Công an. Nghe Hải "báo giá" 1,6 tỷ đồng , anh C. đồng ý rồi trả trước cho đối phương 800 triệu đồng.

Đến 31/7/2017 là thời hạn cam kết xin việc cho 5 người, anh C. thấy Hải không thực hiện thỏa thuận mà bỏ trốn, nên anh C. trình báo Công an Hà Nội.

Bị hại khác là anh T.Q.P. (cán bộ quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) bị Đặng Ngọc Hải chiếm đoạt 650 triệu đồng. Cụ thể, tháng 7/2015, Hải nói có thể giúp anh P. chuyển công tác về Hà Nội, nên đã chuyển cho bị cáo số tiền này để lo việc.

Sau nhiều tháng chờ quyết định chuyển công tác nhưng không thấy, anh P. đòi lại tiền. Song Hải chỉ trả lại được 430 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó, anh P. trình báo cơ quan công an.

Ngoài 2 bị hại trên, HĐXX xác định 5 nạn nhân còn lại bị Đặng Ngọc Hải lừa xin việc làm hoặc xin cho người thân vào ngành công an, rồi chiếm đoạt từ 50 triệu đồng đến 600 triệu đồng.