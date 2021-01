Thủ đoạn buôn lậu của ông chủ Nhật Cường

Lập nhóm chat và chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm đã thuê 9 đường dây để tuồn lô hàng lậu hơn 255.000 điện thoại, phụ kiện công nghệ vào Việt Nam.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 14 bị can liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Ngoài cáo buộc Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường đang trốn truy nã quốc tế) là chủ mưu, VKS cũng chỉ ra thủ đoạn các bị can tuồn lô hàng lậu trị giá hơn 2.900 tỷ về Việt Nam.

Lập nhóm chat để buôn lậu

Năm 2001, Bùi Quang Huy thành lập Công ty Nhật Cường và góp toàn bộ vốn điều lệ 38 tỷ đồng . Sau đó, Huy lập tiếp Công ty Nhật Cường Quảng Châu, đặt trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để nhận hàng từ Hong Kong, chuyển về Việt Nam.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường hồi tháng 5/2019, công an thu giữ hơn 1.900 sản phẩm công nghệ. Ảnh: N.H.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo, tổ chức mua bán điện thoại mới, cũ và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp tại nước ngoài. Toàn bộ hàng hóa đều là hàng lậu, không kê khai hải quan.

Để mua bán hàng lậu, bị can Huy lập nhóm chat qua các phần mềm WhatsApp, Wechat,... để chỉ đạo nhân viên Nhật Cường trao đổi những phi vụ làm ăn với các nhà cung cấp tại Hong Kong, Singapore.

Sau khi mua hàng, Huy chỉ đạo cấp dưới thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia để tuồn hàng vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên thanh toán tiền hàng trực tiếp cho người của chủ hàng, chuyển khoản qua các cá nhân là người Việt Nam hoặc chuyển tiền thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo cáo trạng, Huy và đồng phạm đã bỏ ra gần 73 tỷ đồng để thuê 9 đường dây đưa hàng lậu vào Việt Nam. Tổng số hàng hóa gồm hơn 255.000 sản phẩm trị giá trên 2.900 tỷ đồng . Sau khi tiêu thụ trót lọt, các bị can thu được hơn 3.200 tỷ, qua đó hưởng lợi 221 tỷ đồng .

Toàn bộ giao dịch mua bán hàng lậu từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ và không kê khai hải quan. Bùi Quang Huy bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo nhân viên Nhật Cường tiếp nhận và tiêu thụ hàng.

Trong đó, giúp sức "đắc lực" cho Tổng giám đốc Nhật Cường ngoài bị can Trần Ngọc Ánh còn có Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Nhật Cường).

Anh trai của Bùi Quang Huy có vai trò gì?

Trong vụ án, VKSND xác định bị can Bùi Quang Huy điều hành toàn bộ hoạt động của Nhật Cường tại Việt Nam và Quảng Châu, trong đó có việc buôn lậu lô hàng sản phẩm công nghệ trên.

Huy bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phạm tội. Bị can đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế nên cơ quan tố tụng tạm đình chỉ điều tra, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Bùi Quốc Việt (trái) và Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an.

Trong số các bị can, VKS xác định Bùi Quốc Việt (anh trai của Huy) là đồng phạm giúp sức cho em trai buôn lậu hơn 1.500 sản phẩm lậu trị giá gần 7,5 tỷ đồng .

Theo cáo trạng, ông Việt có 10 năm làm việc tại Nhật Cường (từ 2009 đến tháng 5/2019) với nhiệm vụ hàng ngày đi lấy tiền bán hàng từ các cửa hàng trong hệ thống Nhật Cường, mang về nộp cho thủ quỹ hoặc chuyển vào tài khoản của công ty.

Ngoài ra, Bùi Quốc Việt còn được giao nhiều lần thay Nông Văn Lư (lái xe của Nhật Cường) đến gặp các đường dây vận chuyển, nhận hàng lậu đưa về kho của công ty trên phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quá trình điều tra, anh trai của Bùi Quang Huy khai chỉ 3 lần thay Lư đi lấy hàng, song ông ta không biết là hàng gì. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can, dữ liệu thu được trên điện thoại và bảng thống kê của Nhật Cường, VKS có đủ cơ sở xác định bị can Việt đã tham gia giao nhận hàng lậu.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng đánh giá ý thức chủ quan của Bùi Quốc Việt phải biết đó là hàng lậu do bản thân bị can biết rõ em trai buôn bán điện thoại. Bị can Việt cũng là người đi thu tiền hàng tại các chi nhánh Nhật Cường. Từ các chứng cứ thu thập được, VKS cáo buộc Việt đã 8 lần đi nhận hàng lậu.