Thử đặt phòng ở Hội An sát ngày Tết Dương lịch

Mặc dù sát ngày nghỉ lễ, nhiều khách sạn ở Hội An (Quảng Nam) vẫn trống phòng. Một số điểm lưu trú còn áp dụng chương trình giảm giá nhằm thu hút khách du lịch.

Thời điểm này năm trước, chị Kim Ngân (Hà Nội) cho biết gia đình phải liên hệ khách sạn trước nửa tháng mới có được phòng nghỉ ưng ý ở Hội An (Quảng Nam). "Mặc dù năm ngoái chỉ được nghỉ một ngày vào dịp Tết Dương lịch, gia đình mình vẫn dành thời gian gần 1 tuần để đi du lịch. Mình nhớ thời điểm đó phải đặt phòng trước nửa tháng mà giá vẫn cao hơn so ngày thường", chị Ngân nói thêm.

Khác chị Ngân, anh Trọng (TP.HCM) chia sẻ năm ngoái có ý định đi du lịch Hội An cùng bạn vào dịp đầu năm nhưng kế hoạch đổ bể vì không tìm được điểm lưu trú do đặt phòng sát ngày.

Tình trạng cháy phòng là chuyện thường gặp ở Hội An vào những đợt cao điểm du lịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing, sát ngày Tết Dương lịch 2021, các khách sạn, homestay tại phố cổ vẫn không có nhiều thay đổi so với ngày thường.

Trước Tết Dương lịch một ngày, phóng viên Zing đã liên hệ đặt phòng một số điểm lưu trú ở Hội An. Các địa điểm này đều thông báo còn phòng, thậm chí có nhiều chương trình giảm giá.

Cozy Savvy Boutique Hội An, khách sạn ở vị trí trung tâm phố cổ thông báo vẫn còn phòng vào ngày nghỉ Tết Dương lịch, giá phòng 2 người từ tối 31/12/2020 đến sáng 2/2/2021 là 700.000-850.000 đồng/đêm. Phía khách sạn cho biết giá này đã giảm so với đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa rồi.

Nhiều khách sạn ở Hội An vẫn nhận khách, không tăng giá phòng dù sát ngày nghỉ lễ. Ảnh: Agoda.

Tương tự, Hoi An Four Seasons Villa cũng báo còn phòng dù khách gọi điện đặt sát ngày lễ. Giá phòng dịp lễ vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Điểm lưu trú này thông báo giá phòng deluxe cho 2 người là 500.000 đồng/đêm chưa bao gồm bữa sáng.

Homestay Hoi An Heritage nằm sát khu vực phố cổ cũng trong tình trạng còn trống phòng vào dịp Tết Dương lịch. Phía homestay báo giá phòng đôi 300.000 đồng/đêm, đã áp dụng chương trình khuyến mãi.

Không chỉ liên hệ trực tiếp qua khách sạn, phóng viên cũng thử đặt phòng qua các ứng dụng trực tuyến. Theo đó, các phòng nghỉ mức giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng vẫn còn trống nhiều. Bạn có thể dễ dàng tìm được phòng ưng ý dù đặt phòng cách ngày nghỉ lễ chưa đầy 24h.

Không khó để đặt phòng tại một khách sạn tầm trung ở Hội An với mức giá tốt qua ứng dụng thứ 3. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, một số điểm lưu trú trên ứng dụng trực tuyến còn áp dụng giảm giá phòng từ 20-70%. Một đêm nghỉ ở Spa Aira Boutique Hội An từ 31/12/2020 đến 2/2/2021 giảm từ 1,1 triệu đồng còn 890.000 đồng khi khách đặt qua bên thứ 3.

Anh Lê Việt (TP.HCM) cho biết cách đây 5 ngày, anh thay đổi kế hoạch đi Phú Quốc vào dịp Tết Dương lịch và chọn Hội An. "Mình đã lo lắng các khách sạn sẽ cháy phòng vì mình đặt sát ngày lễ. Tuy nhiên, mình không gặp khó khăn gì khi đặt phòng cả. Trái với dự đoán của mình, các khách sạn ở Hội An còn trống nhiều, giá cũng không đội cao như dịp lễ các năm trước đó", anh Việt chia sẻ.

Trao đổi với Zing, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Hội An cho biết địa phương không kỳ vọng lượng khách lớn sẽ đổ về thành phố vào dịp Tết Dương lịch này.

"Lượng khách đến Hội An trong những ngày cận Tết Dương không lớn. Thời gian này, Hội An vẫn đặt công tác phòng dịch lên hàng đầu. Thành phố vẫn duy trì các trạm phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách tham quan. Trong năm 2021, thành phố cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động du lịch mới mẻ để thu hút khách du lịch trở lại", ông Hưng nhấn mạnh.