Thứ đáng sợ nhất mùa Halloween năm nay

Lễ hội ma quái vào ngày cuối cùng của tháng 10 là dịp tụ tập đông vui của người dân Mỹ. Song, niềm vui ấy đang giảm bớt khi họ đau đầu xoay xở với chi phí tổ chức tăng cao.

Bước ra khỏi cửa hàng chuyên bán đồ Halloween dọc đại lộ Bloomfield, Gina Vitarelli (sinh sống ở bang New Jersey) thấy đầy hoang mang.

" 25 USD cho một túi kẹo, tôi thật không thể hiểu nổi. Rất nhiều thứ dành cho Halloween sắp tới đã tăng giá gấp đôi so với những năm trước. Riêng khoản tiền kẹo thôi cũng làm tôi đau đầu. Chúng tôi sẽ phát gì cho lũ trẻ đây nếu không mua kẹo", Gina than phiền.

Người phụ nữ đã cắt giảm chi phí chuẩn bị cho ngày lễ hóa trang ở mọi khâu: mua ít đồ trang trí hơn, dùng trang phục giá rẻ và hủy bỏ một bữa tiệc.

Các khoản đầu tư mua sắm, thiết kế cho trang phục hóa trang Halloween được dự báo sẽ giảm xuống vào năm nay. Ảnh: Freepik.

Giống Gina, phần đông người tiêu dùng ở Mỹ đang đối mặt với một Halloween đắt đỏ hơn mọi năm thì giá cả cho các loại đồ liên quan đến ngày lễ này đều tăng cao một cách chóng mặt, theo Forbes.

"Thứ đáng sợ nhất mùa Halloween lần này là lạm phát", trích tiêu đề một bài viết trên trang Grid News.

Món rẻ nhất cũng tăng giá kỷ lục

Kẹo - loại đồ ngọt vốn có mức giá rẻ nhất vào dịp này - tăng giá cao kỷ lục, một phần do nhu cầu, nhưng lý do chính vẫn là bão giá.

Theo Bộ Lao động Mỹ, giá kẹo đã tăng hơn 13% so với năm trước, đây là mức tăng chưa từng có trong lịch sử. Các nhà sản xuất kẹo cho biết chi phí lao động cùng giá các nguyên liệu như bột, đường, sữa tăng cao là lý do khiến giá kẹo chạm ngưỡng cao kỷ lục.

NPR báo cáo giá đường đã tăng 17% kể từ tháng 9 năm ngoái, do các vấn đề về chuỗi cung ứng và sản lượng đường củ cải thấp ở Mỹ lẫn trên toàn thế giới.

Lễ hội ma quái năm nay ở Mỹ cũng chịu ảnh hưởng bởi giá cả tăng phi mã. Ảnh: USA Today.

Với kẹo là một phần đặc trưng của ngày 31/10, giống như gà tây không thể thiếu vào dịp lễ Tạ ơn, nhiều khách hàng đang không tin nổi vào mắt mình trước mức giá kẹo được bày bán trong siêu thị. Giờ đây, họ buộc phải lựa chọn giữa việc tốn nhiều tiền hơn để mua sắm đồ ngọt hoặc ra về tay trắng và bỏ qua niềm vui của mùa Halloween.

Theo Visually, trung bình 158 triệu người Mỹ tham gia Halloween mỗi năm và mua gần 27.215 tấn kẹo vào dịp này.

Trong một lần ghé cửa hàng tiện lợi, Keegan Kipke (19 tuổi, Michigan) sững người khi nhìn thấy gói kẹo yêu thích của mình giờ có giá lên tới 10,99 USD . "Không đời nào mà túi kẹo này lại đắt đến vậy. Nó thực sự không đáng", Kipke khẳng định.

Ngoài xu hướng tăng giá, một số người tiêu dùng nhận thấy bánh kẹo mùa Halloween bé hơn. Theo Washington Post, khách hàng đỗ lỗi do "shrinkflation", tức lựa chọn làm nhỏ kích thước sản phẩm thay vì tăng giá bán của nhà sản xuất.

Mặt hàng rượu cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Giá đồ uống có cồn đã tăng 4,1% vào tháng 9, nhưng với giá kẹo cao kỷ lục, một bộ phận người tiêu dùng có thể tìm đến rượu, bia để thay thế. Lợi nhuận ngành rượu được dự đoán tiếp tục tăng vào dịp này.

Trên các kệ hàng của siêu thị, giá các loại mặt hàng như kẹo, socola, bánh quy vẫn đang ở mức khiến khách hàng thấy "đau ví". Ảnh: BI.

Đắt đỏ nhưng vẫn phải bỏ tiền

Thông thường, mỗi mùa lễ hội hóa trang hàng năm, Ashley Conley (24 tuổi, New York) sẽ diện những bộ cánh mới để dự tiệc. Năm nay, nhu cầu vui chơi cũng phải nhường bước trước nỗi lo trả hóa đơn tiền nhà, tiền điện, nước.

"Tôi quyết định trong tủ có gì thì mặc nấy, vì bỏ tiền ra mua một bộ đồ mới mà chỉ mặc trong một đêm quá lãng phí với thực tế rằng tôi còn phải trả tiền nhà vào tuần tới. Và giá thuê nhà ở tại New York thì chưa rẻ bao giờ", Ashley nói với Newsweek.

Vẫn giữ lại bộ đồ hóa trang từ năm ngoái, song chàng trai 24 tuổi quyết định rao bán lại trên mạng xã hội để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Theo thống kê của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), dù không có danh mục cụ thể nào nói về trang phục mùa Halloween, danh mục tổng thể về quần áo cho thấy số tiền mà người Mỹ phải chi trả cho việc ăn mặc đã tăng 5,5% so với tháng 9 năm ngoái.

Ngay cả những người tự thiết kế, may trang phục hóa trang để đi chơi mùa lễ cũng có thể nhận thấy giá cả đang tăng lên. Danh mục về "máy may, vải và vật tư" của BLS cho thấy giá loại mặt hàng này đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều gia đình Mỹ đã coi dịp 31/10 là ngày lễ không thể bỏ qua trong năm, đồng nghĩa với họ chấp nhận chi tiêu cho Halloween dù giá cả tăng vọt. Ảnh: Alamy.

Nhưng bất chấp "cơn bão" lạm phát, năm 2022 được dự đoán là năm mà chi tiêu cho dịp Halloween của người dân Mỹ cao hơn bao giờ hết.

Sau khi bị dịch bệnh làm gián đoạn những ngày lễ, chi tiêu cho ngày hội hóa trang đã tăng lên mức kỷ lục 10,2 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​đạt 10,6 tỷ USD trong năm nay, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ.

Một phần lý do là với người dân xứ cờ hoa, Halloween không còn là ngày lễ diễn ra vào một ngày mà được coi như mùa lễ hội cuối tháng 10. Nhiều gia đình coi khoản trang trí, chuẩn bị cho Halloween cũng giống như Giáng sinh, tức là không thể bỏ qua dù giá cả có tăng đến đâu.

Ngay từ đầu tháng 9 hoặc sớm hơn, một số đã rục rịch sắm sửa cho lễ hội này.

Theo NRF, một bảng phân tích về hoạt động kinh doanh Halloween cho thấy khoảng 96% người tiêu dùng chi tiêu cho việc mua kẹo, trong khi khoảng 75% mua đồ trang trí, 67% mua trang phục và 39% mua thiệp chúc mừng.

Theo đó, người Mỹ dự kiến chi 3,1 tỷ USD cho các loại kẹo, 3,4 tỷ USD cho đồ trang trí, 3,6 tỷ USD cho trang phục và 600 triệu USD cho thiệp chúc mừng vào Halloween năm nay. Trung bình, một người trưởng thành chi tiêu 100,45 USD cho dịp này.