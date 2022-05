Thú chơi xe Harley

Trong câu lạc bộ Harley Hà Nội, giá chiếc thấp nhất cũng khoảng hơn 500 triệu đồng, cao nhất gần 2 tỷ.

Khi các quốc gia thành lập phe Đồng minh để chống phát xít Đức thì Mỹ đã viện trợ cho quân Đồng minh rất nhiều vũ khí và phương tiện quân sự, trong đó có xe mô tô Harley. Tuy nhiên, vì những năm 1940-1945 quân Nhật đóng ở Hà Nội nên Mỹ không thể cung cấp loại xe này cho quân đội Pháp ở đây, vì thế Hà Nội không có loại xe này. Rồi Harley cũng có mặt ở Hà Nội từ những năm 1948-1954, nó được trang bị cho cảnh binh Pháp.

Một số thanh niên thời đó rất mê dòng xe này, tuy nhiên chính quyền không cho sử dụng nên họ đành phải chơi dòng xe khác. Ông An làm thợ may ở phố Hàng Trống chạy chiếc BMW R2, nhiếp ảnh gia Văn Hách chạy chiếc Universal. Năm 1962, Sở Thể dục Thể thao Hà Nội cũng đã thành lập câu lạc bộ môtô thể thao trong đó có cả nữ. Xe máy họ sử dụng là do Liên Xô sản xuất.

Thành viên câu lạc bộ này thực hiện nhiều động tác mạo hiểm như bỏ tay lái khi chạy tốc độ cao, người ngồi sau trèo lên vai người cầm lái, các nữ vận động viên đứng sau xe gương cao quốc kỳ… Ngoài tham gia các sự kiện lớn của thủ đô, câu lạc bộ còn đi giao lưu, biểu diễn ở nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Chơi một trò gì đó là mất thời gian và tốn tiền, đôi khi tốn rất nhiều tiền, nhưng bù lại người chơi thỏa mãn đam mê. Hà Nội xưa và nay có nhiều thú chơi lành mạnh. Xin đừng ghen tị. Đất kinh đô rồi thủ đô mà. Hà Nội hiện có nhiều câu lạc bộ môtô phân khối lớn nhưng câu lạc bộ xe Harley thì chỉ có một.

Xe của thành viên Câu lạc bộ Harley Davidson Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới.

Từng làm nghề sửa chữa kiêm buôn bán các loại môtô, ôtô, nhưng từ năm 2000, ông Trần Quang Vinh bắt đầu mê mẩn những chiếc xe cổ và trở thành người chuyên sưu tập các loại môtô, xe máy. Nghe mách ở đâu có xe cổ là ông lao đến tìm cách mua rồi mang về sửa chữa, sơn tút lại, bày trong quán cà phê của gia đình ở phố Hàng Bún.

Vì hiểu biết kỹ thuật, lại va chạm với nhiều loại xe nên ông am hiểu về môtô của Đức, Nhật, Mỹ… nhưng đam mê lớn nhất của ông là xe Harley. Ban đầu, ông chỉ nhìn thấy chiếc xe qua ảnh trên mạng rồi đọc những câu chuyện liên quan đến dòng xe này ông đã rất yêu thích, vì thế năm 2003, ông đã bỏ một khoản tiền không nhỏ mua chiếc Harley mẫu Heritage FLHX Street Glide CVO và trở thành người chơi Harley Davidson đầu tiên ở Hà Nội.

Tuy nhiên, những năm đó, pháp luật không cho phép công dân sử dụng xe môtô phân khối lớn nên ông lách luật bằng việc tham gia câu lạc bộ môtô của Liên đoàn Xe đạp - Môtô Thể thao Hà Nội. Dù phải bỏ tiền túi cho các chi phí khi tham gia dẫn đường cho các cuộc đua xe đạp trong nước, bù lại, ông được cấp tấm thẻ thành viên nên không bị phiền hà mỗi khi cưỡi xe rong chơi.

Thấy ông chơi, nhiều người yêu thích Harley có điều kiện kinh tế bắt đầu tìm mua và từ đó mở ra xu hướng chơi dòng xe này. Ngày 16/1/2010, Câu lạc bộ Harley Davidson Hà Nội ra đời với công sức của các ông: Trần Quang Vinh, Hà Anh Tuấn, Trần Đức Thành, Phạm Mạnh Tiến… cùng 48 người chung sở thích.

Sau đó, câu lạc bộ gồm 71 thành viên đã được Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Hà Nội ra quyết định phê chuẩn công nhận là thành viên của Liên đoàn do Trần Quang Vinh làm chủ tịch. Câu lạc bộ Harley Hà Nội lớn dần với 130 hội viên là thành viên của Câu lạc bộ Harley Việt Nam.

Tháng 10/2013, Câu lạc bộ Harley Hà Nội đã gia nhập câu lạc bộ Harley thế giới. Hầu hết thành viên câu lạc bộ là trung niên, ngoài có điều kiện kinh tế, họ đủ độ điềm tĩnh để chạy an toàn chiếc xe này.

Thực ra không phải đến nửa cuối của thế kỷ 20 dòng xe Harley Davidson mới được yêu thích mà ngay từ khi chiếc xe đầu tiên ra đời năm 1907 nó đã được thanh niên Mỹ hồ hởi đón nhận. Đó là mẫu xe mà động cơ chỉ có một xy lanh và bánh ở phía sau được truyền lực bằng dây cua roa.

Bill Harley và Arthur Davidson, hai người sáng lập công ty năm 1903, từng chia sẻ họ muốn sản xuất ra những chiếc xe mang tính biểu trưng cho “sức mạnh Mỹ” để cánh đàn ông có thể cưỡi xe xuyên qua các hoang mạc rộng lớn, đi từ Bờ Đông sang Bờ Tây, từ bắc xuống nam.

Ý tưởng này đến từ hình ảnh những anh chàng cao bồi ở miền Tây nước Mỹ, những người đàn ông dũng cảm đi đào vàng ở Alaska, Klondike cuối thế kỷ 19. Cho đến nay Harley Davidson đã cho ra đời nhiều mẫu xe vô cùng độc đáo và ấn tượng. Không chỉ ở Mỹ mà giới trẻ ở các quốc gia trên thế giới cũng yêu thích dòng xe này. Họ lập ra các câu lạc bộ để cùng nhau rong ruổi trên những cung đường, cùng trải nghiệm trên chiếc xe họ thích.

Theo ông Vinh, sở dĩ người ta mê dòng xe này vì xe được thiết kế khiến người lái mang phong thái oai phong, trông khỏe khoắn, mạnh mẽ và đầy nam tính. Lại thêm tiếng nổ của xe rất đặc trưng mà các xe môtô khác không có được. Tiếng nổ dũng mãnh, đàng hoàng là vì xe không thiết kế để chạy tốc độ cao, đồng thời hộp số nằm riêng không chung với phần máy nên vòng tua máy chậm đã tạo ra tiếng nổ đặc trưng mà chỉ Harley mới có.

Tuy nhiên, không phải ai đam mê cũng có thể chơi được nếu không có sức khỏe. Trọng lượng xe rất nặng, không có sức khỏe sẽ không dắt nổi và tầm vóc nhỏ bé cũng không thể ngồi trên yên chống chân xuống đất giữ thăng bằng. Trong câu lạc bộ Harley Hà Nội, giá chiếc thấp nhất cũng khoảng hơn 500 triệu đồng, chiếc cao nhất ngót nghét 2 tỷ.

Nếu muốn xe có “cá tính”, chủ xe phải lắp thêm phụ kiện, nào tay nắm, gương chắn gió, yên, đồ bảo vệ… và giá phụ kiện cũng không rẻ chút nào. Khi thay dầu máy phải là loại sản xuất riêng cho dòng xe này. Rồi lại phải có quần áo phù hợp khi đi xe, vì máy trên dòng xe này được làm mát bằng dầu, nên lúc chạy nhiệt độ máy lên cao.

Dân chơi Harley bảo nếu không có quần chống nóng rất có thể sẽ vô sinh vì “cà” có thể bị ung. Khi vệ sinh xe cũng phải chọn hiệu biết rửa nếu không chất tẩy rửa bám vào sẽ làm rỉ các con ốc. Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu!

Mỗi năm, câu lạc bộ tổ chức các chuyến đi chung, mỗi chuyến có vài chục xe tham gia, nơi đến là các danh lam trong cả nước. Có năm câu lạc bộ tổ chức đi xuyên Việt.

Tính đến năm 2015, chuyến đi dài nhất là từ Hà Nội sang Lào, qua Thái Lan, vòng về Campuchia rồi TP.HCM, sau đó chạy ra Hà Nội. Chuyến đi không chỉ an toàn mà còn có các cuộc giao lưu bổ ích với câu lạc bộ Harley ở Thái Lan.

Năm 2013, một số thành viên cũng sang Mỹ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập hãng, gặp gỡ với một số câu lạc bộ Harley trên đất Mỹ. Ông Trần Quang Vinh nói vui: “Chúng tôi cũng làm nhiệm vụ ngoại giao nhân dân".

Từ khi ra đời, câu lạc bộ đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2012, câu lạc bộ đã tặng trẻ em nghèo tỉnh Sơn La xe đạp, quần áo. Đầu năm 2013, họ kết hợp với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh trao tặng trẻ em huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An 126 xe đạp, rồi tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái với số tiền hơn 60 triệu đồng. Không chỉ làm từ thiện, cùng Câu lạc bộ Harley Sài Gòn, Câu lạc bộ Harley Hà Nội đã tài trợ cho giải đua xe đạp trẻ toàn quốc, giải đua xe đạp đường trường dành cho người lớn tuổi…

Để thú chơi ngày càng văn minh và theo đúng quy định của pháp luật, câu lạc bộ đã tổ chức làm thẻ vận động viên thể thao cho hội viên, đồng thời xin thi tuyển bằng A2 cho những hội viên chưa có bằng. Duy chỉ có điều băn khoăn là Luật Giao thông đường bộ không cho phép xe môtô chạy vào làn ôtô, nên khá nguy hiểm khi chạy cùng làn với xe máy và xe đạp. Nhà nước đã cho thi bằng lái, cho đăng ký xe thì cũng nên cho xe môtô chạy vào làn đường ôtô như các nước trong khu vực.