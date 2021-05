Thủ 'bom xăng' và kiếm khi đi trộm chó

Nhóm của Thành chạy xe máy dọc đường liên xã ở Nghệ An để bắt trộm chó. Khi người dân phát hiện, nhóm nghi phạm dùng “bom xăng” và kiếm thủ sẵn chống trả.

Ngày 31/5, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Thái Văn Thành (51 tuổi, trú xã Long Thành) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 người khác gồm: Nguyễn Duy Đông (20 tuổi, trú xã Tăng Thành); Hoàng Đình Thám (35 tuổi), Hoàng Đình Hiếu (cùng trú xã Long Thành) và Thái Duy Thắng (trú xã Xuân Thành) để làm rõ hành vi liên quan.

Theo cơ quan chức năng, Thành là chủ lò mổ trên địa bàn. Khoảng tháng 4, ông ta cấu kết với 4 nghi phạm trên sắm xe máy và các bộ kích điện, kiếm…để trộm chó.

Cứ đầu giờ tối và rạng sáng, nhóm của Thành chở nhau bằng xe máy chạy dọc đường liên xã ở huyện Yên Thành, dùng kích điện bắt trộm chó. Khi bị người dân phát hiện, nhóm nghi phạm dùng “bom xăng”, dao kiếm chuẩn bị sẵn để chống trả.

Kiếm, bộ kích điện và chai bia dùng chế bom xăng tại nhà nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 29/5, cảnh sát ập vào bắt quả tang Đông và Thám đang bán chó cho ông Thành tại nhà riêng. Tại đây, lực lượng chức năng thu 50 con chó có tổng trọng lượng gần 500 kg, 3 xe máy, bộ kích điện, 2 vỏ chai bia dùng chế bom xăng cùng nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm Thái Duy Thắng và Hoàng Đình Hiếu.

Nhóm nghi phạm khai số chó trộm được mang bán cho ông Thành với giá 50.000 đồng/ kg. Trong khoảng một tháng, nhóm này đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm chó.