Thu 9.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ mỗi năm

Theo Bộ Tài chính, tiền phí đường bộ thu được hàng năm khoảng 9.000 tỷ đồng và dành toàn bộ để nộp ngân sách, hoạt động bảo trì đường bộ.

Theo Bộ Tài chính, tiền phí đường bộ thu được hàng năm vào khoảng 9.000 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Quang.

Trong dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ của Bộ Tài chính, cơ quan này đánh giá chính sách thu phí sử dụng đường bộ được ban hành đã tạo khung pháp lý rõ ràng cho tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí.

Tiền phí đường bộ thu được hàng năm khoảng 9.000 tỷ đồng và dành toàn bộ nộp ngân sách, đồng thời dùng cho hoạt động bảo trì đường bộ. Ngoài số tiền thu được, hàng năm, ngân sách Nhà nước cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng cho hoạt động duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý.

"Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc về đối tượng chịu phí (xe đầu kéo hay máy kéo); tính phí và truy thu phí đối với xe của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp bán thanh lý; thay đổi tổ chức thu phí đối với ôtô của lực lượng công an, quốc phòng", Bộ Tài chính đánh giá.

Theo đó, trong dự thảo Nghị định đã quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là ôtô (ôtô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự) đã đăng ký, kiểm định để lưu hành.

Đồng thời, Bộ cũng quy định một số trường hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ do: Bị hủy hoại, bị tịch thu, bị tai nạn không thể sử dụng tiếp sau sửa chữa; xe không sử dụng đường bộ trong thời gian dài trên 30 ngày (trong đó, có xe kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục 30 ngày trở lên).

Dự thảo cũng quy định 5 trường hợp miễn phí gồm: Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. Mức thu phí áp dụng cho ôtô (trừ ôtô của lực lượng quốc phòng, công an) chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1,43 triệu đồng/tháng.

Ôtô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 2 nhóm: Ôtô con mức 1 triệu đồng/năm; xe tải, xe khách 1,5 triệu đồng/năm (phí sử dụng đường bộ nộp cho ôtô của công an, quốc phòng do ngân sách Nhà nước đảm bảo).

Ngoài ra, một trong những điểm mới của dự thảo nghị định là điều chỉnh tên một số loại xe chuyên dùng thuộc lực lượng công an, quốc phòng cho phù hợp với thực tế.