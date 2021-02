Thu 5 tấn phôi của đường dây làm giả giấy tờ

Khám xét ngôi nhà ở TP.HCM, cảnh sát phát hiện 2 nghi phạm, thu giữ hơn 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (28 tuổi, quê Lạng Sơn) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cuối năm 2020, cảnh sát phát hiện đường dây làm giả căn cước công dân, bằng lái xe, bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ giả giao dịch qua mạng xã hội.

Nguyễn Văn Hùng (trái) và Hoàng Văn Đức. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Công an Hưng Yên xác định Hùng và Đức cầm đầu đường dây. Nghi nhóm này sản xuất, bán giấy tờ giả cho người dân nhiều tỉnh, thành phố nên ban chuyên án cùng lực lượng của Bộ Công an cùng Công an 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM điều tra.

Theo cảnh sát, đường dây sản xuất, bán giấy tờ giả chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Căn nhà các bị can thuê để hoạt động nằm trong ngõ, thường xuyên đóng cửa gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cuối tháng một, cảnh sát khám xét ngôi nhà ở phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM, là nơi 2 bị can thuê để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi, các loại giấy tờ và nhiều máy móc.

Hùng và Đức khai họ lập nhiều trang web, tạo hàng loạt tài khoản để rao bán, giao dịch văn bằng, chứng chỉ giả trên mạng xã hội. Họ cam kết phôi thật nhưng giá rẻ để thu hút người mua.

Sau khi khách gửi thông tin cá nhân, 2 bị can in lên giấy tờ giả rồi mạo danh chữ ký của người có thẩm quyền, sử dụng các loại dấu giả để in sao.

Nhiều loại giấy tờ giả được rao bán đến 3 triệu đồng. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo cảnh sát, Hùng và Đức bán chứng chỉ từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng mỗi giấy tờ. Còn giá mỗi bằng cấp giả từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. Họ gửi hàng qua bưu điện, công ty chuyển phát nhanh nếu người mua ở xa hoặc thuê xe ôm chuyển cho khách ở gần.

Trong 2 bị can, cơ quan điều tra xác định Đức từng nhận vận chuyển thuê văn bằng, chứng chỉ giả cho Hùng. Khi thấy lợi nhuận cao và nhiều người mua, anh ta trực tiếp lên mạng quảng cáo, tìm khách hàng để bán kiếm lời.