Thor xâm lược Trái Đất trong ‘What If…?’

Tập 7 của “What If…?” đặt ra tình huống Thần Sấm là con một và sự tác động đến dòng thời gian.

ScreenRant đưa tin trong tập 7 TV series What If…? nhan đề What If… Thor Were an Only Child? (Sẽ ra sao nếu Thor là con một?), Odin (Anthony Hopkins) đã không nhận nuôi Loki (Tom Hiddleston), dẫn đến việc Thor (Chris Hemsworth) là con độc đinh. Thay vì chiến binh dũng cảm, Thor lớn lên và trở thành vị thần ham hội hè.

Lợi dụng sự vắng mặt của phụ vương và mẫu hậu, Thor quyết định tới Trái Đất để thác loạn. Khách mời của buổi tiệc gồm hàng loạt cư dân “máu mặt” từ vũ trụ như Grandmaster (Jeff Goldblum), Đội vệ binh Dải ngân hà, Korg (Taika Waititi), Vịt Howard (Seth Green) và Surtur (Clancy Brown)…

Bữa tiệc của Thor và bạn bè anh đã gây thiệt hại diện rộng trên Trái Đất.

Jane Foster (Natalie Portman) và Darcy Lewis (Kat Dennings) đã liên hệ với S.H.I.E.L.D. để ngăn chặn Thor và bữa tiệc của anh phá hủy thế giới. Quyền giám đốc S.H.I.E.L.D. Maria Hill (Cobie Smulders) liên lạc với Captain Marvel (Alexandra Daniels) để ngăn chặn Thần Sấm. Sự xuất hiện của Captain Marvel cho thấy trong vũ trụ này, biệt đội siêu anh hùng Avengers vẫn chưa được thành lập.

What If… Thor Were an Only Child? lấy bối cảnh Kỷ nguyên I của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nhiều khả năng thay thế các sự kiện nguyên bản trong Thor (2011) ở dòng thời gian này. Trong chính truyện MCU, Thor đến Trái Đất vào “Tuần bận rộn của Fury”. Đây là khoảng thời gian các sự kiện trong Iron Man 2 (2010) và The Incredible Hulk (2008) liên tiếp xảy ra chỉ cách nhau vài ngày.

Captain Marvel có nhiệm vụ tiễn vị thần ngỗ ngược về lại vũ trụ.

Thời điểm Thor biến địa cầu thành tụ điểm ăn chơi nhảy múa, các thành viên của biệt đội siêu anh hùng vẫn mỗi người một ngả. Đặt giả thiết ngoài Thor, mạch truyện của các siêu anh hùng khác đều được giữ nguyên, thì khi ấy Tony Stark, James Rhodes, Pepper Potts và cả Natasha Romanoff vẫn chật vật ngăn chặn gã phản diện Ivan Vanko/Whiplash tại Stark Expo.

Steve Rogers còn ngủ yên trong băng và còn nhiều năm nữa mới được S.H.I.E.L.D. phát hiện. Bruce Banner/Hulk đang chạy trốn sau khi tiêu diệt Abomination tại Harlem. Tuy nhiên, thành viên Avengers có liên quan mật thiết hơn cả với Thor là Clint Barton lại biến mất bí ẩn trong tập 7.

Trong dòng thời gian chính của MCU, Hawkeye từng giương cung toan bắn Thor ở bản phim 2011. Khoảnh khắc này từng được tái hiện trong tập 3 - What If... The World Lost Its Mightiest Heroes? - Barton bắn chết Thor. Trong tập 7, người ngăn chặn Thor không phải Hawkeye mà lại là Brock Rumlow (Frank Grillo).

What If… Thor Were an Only Child? vẫn để ngỏ khả năng Thor cùng các siêu anh hùng địa cầu hợp quân trong tương lai. Thần Sấm không phải mối đe dọa duy nhất đến an nguy của Trái đất. Trong tập phim, người xem cũng được thấy cảnh Ultron xuất hiện cùng bộ đá Vô cực.