Thần sấm hiếm hoi không có được chiếc búa quyền lực

Trong những phần truyện mới nhất của Marvel, sự liên hệ giữa Thor và búa thần Mjolnir không còn gần gũi được như ở vũ trụ chính.

Trong bộ comic Avengers Forever #8 của Marvel Comics, Thor đến từ Earth-56337 bị ám ảnh bởi mối liên hệ của anh ấy với chiếc búa Mjolnir đầy quyền năng. Đáng tiếc, sau mọi nỗ lực của mình, Thor (Earth-56337) vẫn bị chiếc búa đánh giá là kẻ bất xứng và không thể sở hữu thần khí này. Sự căng thẳng còn lớn hơn khi Mjolnir vẫn cứ đeo bám dai dẳng Thor dù anh ấy không thể nâng được búa.

Với tư cách một vị thần, đây là nỗi thất vọng to lớn dành cho Thần Sấm. Tuy nhiên, Thor mà chúng ta biết không bao giờ bỏ cuộc, nếu không thể mạnh mẽ hơn nhờ vào búa thần Mjolnir thì anh ấy sẽ tìm ra được một con đường khác. Với Thor của Earth-56337, anh ấy tìm đến sự huấn luyện của K'un-Lun.

Bị búa thần khước từ, Thor vẫn tìm được lối đi riêng. Ảnh: ScreenRant.

Trong loạt truyện Avengers Forever diễn ra hiện tại, những ác nhân đáng sợ từ đa vũ trụ đang tập hợp lại để đảm nhận vai trò Multiversal Masters of Evil. Nhóm nhân vật phản diện độc ác này đã phá hủy dòng thời gian và cố gắng tìm cách kiểm soát đa vũ trụ, loại bỏ bất cứ ai dám ngáng đường.

Để chống lại thế lực tà ác này, Ant-Man, Ghost-Rider (Robbie Reyes) đang hướng đến một Trái Đất mới để chiêu mộ “Thor” vào đội của họ. Và đó chính là Thor của Earth-56337. Đó là siêu anh hùng đã vượt qua mọi nghịch cảnh của số phận cũng như sự “trêu người” của búa thần để có được sức mạnh vượt trội.

Mjolnir đeo bám Thor như để "trêu ngươi" dù không công nhận siêu anh hùng này. Ảnh: Comic.

Trong Avengers Forever #8 của Jason Aaron, Aaron Kuder, Cam Smith, Guru-eFX và VC's Cory Petit, Thor được biết đến với một quá khứ bi thảm. Không thể chứng minh được sự xứng đáng đồng nghĩa với việc không thể sử dụng búa thần Mjolnir.

Điều này dẫn đến việc Asgard và Trái Đất (Midgard) bị tàn phá hoàn toàn sau cuộc tấn công của bè lũ Master of Evil.

Chìm trong đau đớn và thất vọng, Thor trở nên nghiện ngập và sống như một kẻ vô gia cư. Thậm chí đã có lúc anh đi đến một đỉnh núi nguy hiểm chết người trên dãy Himalaya và sẵn sàng quyên sinh. Nhưng trái ngược với nỗi lòng đó, Mjolnir luôn luôn bay sát, dai dẳng bám theo anh ấy như để chế nhạo vì đã không thể nhấc nó lên.

Thor gặp Lei-Kung The Thunderer - người bảo vệ K'un-Lun - và nhận được đề nghị trở thành Iron Fist mới. Sau nhiều tháng huấn luyện, điều bất ngờ đã xảy ra. Thor không phải là Iron Fist mà trở thành God of Fists mới của Marvel Comics, sử dụng nắm đấm của mình để bảo vệ thế giới và chống lại Master of Evil.

Với cách sử dụng sức mạnh mới từ nắm đấm của mình, Thor dần làm quen với vai trò mới và gặp gỡ các Avengers trên khắp đa vũ trụ - những người đang kiếm tìm đồng đội mới đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Masters of Evil.

Thật đáng tiếc khi chúng ta không còn nhìn thấy Thor sử dụng búa thần trong phần truyện mới (Thor của Earth 56337). Nhưng nhìn một cách tích cực, việc Thor khám phá ra sức mạnh mới sẽ giúp anh ấy không bị phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh của Mjolnir và một lần nữa khẳng định được vị thế của bản thân cả ở Earth-56337 lẫn trong đa vũ trụ.