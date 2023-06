'Thor' ngớ ngẩn và sự quay lưng của các sao đóng siêu anh hùng Marvel

Theo The Guardian, vị thế của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trên bản đồ phim ảnh đang lung lay sau hàng loạt tác phẩm gây chán như Black Widow, Eternal và Thor: Love and Thunder.

Về mặt phê bình, Marvel sa sút thấy rõ, nhận điểm thấp trên Rotten Tomatoes với nhiều bình luận chỉ trích kịch bản nhạt, ôm đồm. Dù được đầu tư mạnh mẽ về VFX và CGI, hoạt họa trong một số phim lại đáng thất vọng, ví dụ Ant-man and the Wasp: Quantumania.

"Chất lượng có tuột dốc đến đâu, Marvel cũng có thể tự an ủi khi biết có một nhóm người không bao giờ dám nói xấu hãng. Đó là các diễn viên. Họ là những người sống trong nỗi sợ hãi Marvel, đến mức chỉ biết bông đùa mấy câu mỗi khi được phỏng vấn về bộ phim gây tranh cãi", The Guardian viết.

Tuy nhiên, hiện tại, một số sao can đảm lên tiếng về những bức xúc cá nhân khi tham gia phim MCU.

Ngày 14/6, GQ đăng bài phỏng vấn sâu của Chris Hemsworth. Trong đó, tài tử ngầm xin lỗi vì sự thất vọng xoay quanh Thor: Love and Thunder, một phần vì các bạn của con trai anh đều chê bai bộ phim dở hơi.

"Xét cho cùng, chỉ có duy nhất lý do khiến người ta trả tiền để xem những bộ phim về vị thần cơ bắp lực lưỡng, thích đánh nhau bằng búa, đó là tinh thần không thể khuất phục của nhân vật", Hemsworth nói, song thú nhận có vài điều "ngớ ngẩn" về bộ phim.

Trên thực tế, Hemsworth cảm thấy mệt mỏi khi phải thể hiện nhiều phiên bản Thần Sấm khác nhau, và đôi khi, ý đồ của hãng lại không mang đến kết quả mà anh mong muốn.

Ngôi sao người Australia tâm sự: "Hai phần phim đầu tiên được xây dựng theo sở thích riêng của Marvel, còn Thor 3 và 4 mang lại cảm giác khác. Và sau đó, đến Thor trong loạt phim Avengers, tôi nghĩ tự bản thân mình phải tự làm điều gì đó khác đi. Tôi cần mang đến luồng gió mới cho Thor vì tôi dễ chán nhân vật này sau nhiều năm gắn bó".

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng cây búa Mjolnir quyền năng, Hemsworth chỉ sẵn sàng đóng tiếp Thor nếu nhân vật được xây dựng có chiều sâu hơn, theo Vanity Fair.

Không chỉ Hemsworth, Anthony Hopkins - nam diễn viên đóng vai Odin, cha của siêu anh hùng Thor - cũng không mấy mặn mà với Marvel. Về vai Odin, ông thở dài khi chia sẻ trên The New Yorker: "Họ mặc áo giáp cho tôi, nhét râu lên mặt tôi. Tôi ngồi trên ngai vàng, diễn những cảnh hét lên. Một diễn viên phải diễn đi diễn lại cảnh đó trước màn hình xanh thật vô nghĩa".

Theo The Guardian, tất nhiên, không khó hiểu khi Hemsworth và Hopkins dám công khai phàn nàn về cách làm việc của hãng phim tỷ USD. Bởi hợp đồng giữa Hemsworth và MCU đã hết, tài tử không có kế hoạch đóng chính bất kỳ phần phim siêu anh hùng nào nữa. Trong khi đó, Hopkins chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong các phim, rồi nhân vật của ông cũng chết.

"Thời gian gắn bó của họ với Marvel đã kết thúc. Họ không có gì để mất khi chia sẻ một cách trung thực về trải nghiệm tệ khi đóng phim siêu anh hùng", tờ báo viết.

Elizabeth Olsen được coi là trường hợp "mạo hiểm". Về cơ bản, vai trò của Scarlet Witch/Wanda Maximoff đã chấm dứt khi bị ngọn núi đè chết trong cảnh cuối của Doctor Strange 2. Tuy nhiên, tương lai nhân vật vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Có thể nói duyên của Olsen với MCU chưa tận, nhưng trong lần tham gia podcast Happy Sad Confused gần đây, Olsen gây sốc khi tuyên bố "lãng phí những năm tháng đẹp nhất cuộc đời cho những bộ phim này". Cô thấy xấu hổ, ngớ ngẩn khi thực hiện những phân đoạn thi triển phép thuật trên trường quay.

Tác giả Stuart Heritage của The Guardian nhận định có nhiều lý do khiến những diễn viên MCU công khai phàn nàn về thương hiệu giúp họ trở nên nổi tiếng. "Có lẽ họ bị đối xử tệ bạc và đây là cách họ trả thù", Heritage viết.

Cây bút này phân tích thêm: "Các diễn viên cảm nhận được thời kỳ thống trị văn hóa của Marvel sắp kết thúc và họ không còn sợ thất nghiệp khi nói lên suy nghĩ của mình. Chris, Elizabeth muốn tránh xa tác phẩm nổi tiếng nhất của bản thân vì sợ bị cho là đóng khung trong một vai diễn. Dù bất kỳ lý do gì, chia sẻ của họ đều không tốt cho Marvel".

Trong nhiều năm, Heritage tin rằng dàn sao MCU sống trong sự tự phụ và hãnh diện khi được làm việc cùng đội ngũ mà họ cho rằng giỏi giang, chuyên nghiệp nhất. Nhưng mầm mống của sự bất hòa luôn tồn tại ở đó.

Người hâm mộ chắc hẳn còn nhớ sau khi khép lại vai Iron Man, Robert Downey Jr. đã lập tức hủy theo dõi tất cả diễn viên trong đội Avengers trên Instagram. Còn hiện tại, Marvel phải đối diện với những bàn luận tiêu cực xuất phát từ chính phát ngôn của dàn diễn viên gắn bó cùng họ suốt hơn thập kỷ qua.

"Vài tháng tới đây sẽ rất thú vị. Việc phát hành The Marvels vào tháng 11 có thể khiến Brie Larson bối rối về cách hành xử trước đây của mình. Đến năm sau, khán giả sẽ chứng kiến màn ra mắt Deadpool 3 với sự tham gia của Ryan Reynolds - người đàn ông tạo dựng sự nghiệp nhờ những bộ phim anh ấy không thích. Nếu anh ấy đánh hơi được Deadpool 3 dễ thất bại, chúng ta sẽ được nghe Ryan đay nghiến trong vòng hai thập kỷ tới", Heritage phát biểu.

Brie Larson từng chia sẻ với Entertainment Weekly cô không mặn mà và hai lần từ chối vai Captain Marvel.

Tình hình của MCU đang khá căng thẳng, song giới chuyên môn tin rằng hãng vẫn có những chiến lược giúp vực dậy thương hiệu như cách họ duy trì độ nóng hơn 15 năm qua. Đây có lẽ là thời điểm MCU cần thắt chặt mọi thứ để chuẩn bị cho chặng đường mới chông gai hơn.

