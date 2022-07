'Thor: Love and Thunder' lập kỷ lục với 143 triệu USD

Đúng với dự đoán của chuyên gia, "Thor: Love and Thunder" có doanh thu mở màn ấn tượng, vượt xa các tác phẩm độc lập trước đó về Thần Sấm.

Theo Digital Spy, Thor: Love and Thunder đang tạo nên tác động lớn. Phần phim thứ tư về vị thần Bắc Âu ra mắt với con số ấn tượng 143 triệu USD tại 4.375 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Con số này giúp phim vào top 3 tác phẩm có doanh thu mở màn ấn tượng nhất năm 2022, chỉ sau Jurassic World Dominion ( 145 triệu USD ) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness ( 185 triệu USD ).

Đây là doanh thu mở màn cao nhất so với bất kỳ bộ phim độc lập nào về Thor. Các phần phim trước đó có doanh thu mở màn lần lượt là Thor (2011) với 65,7 triệu USD , Thor: The Dark World (2013) đạt 85,7 triệu USD và Thor: Ragnarok (2017) là 122,7 triệu USD .

Câu chuyện giữa Thần Sấm Chris Hemsworth và Thor phiên bản nữ của Natalie Portman được khán giả quan tâm.

Tại thị trường toàn cầu, Thor 4 kiếm được 159 triệu USD từ 47 quốc gia đang khởi chiếu. Điều này giúp nâng tổng doanh thu phim của đạo diễn Taika Waititi lên 302 triệu USD . Phim còn phải kiếm nhiều tiền hơn để hoàn vốn do tốn đến 250 triệu USD sản xuất và 100 triệu USD để quảng bá.

Đứng vị trí thứ hai là Minions: The Rise of Gru với 45,5 triệu USD . Cuối tuần qua, doanh thu phim của Universal và Illumination giảm 57% so với tuần đầu công chiếu. Cho đến nay, phần thứ năm trong loạt Despicable Me thu về con số ấn tượng 210 triệu USD tại phòng vé trong nước và 399,8 triệu USD trên toàn cầu.

Doanh thu mở màn ấn tượng là tín hiệu tốt cho Thor: Love and Thunder.

Ở vị trí thứ ba, Top Gun: Maverick của Paramount vẫn kiếm tiền tốt dù đã ra rạp gần hai tháng. Phần thứ hai của bom tấn hành động thu 15,5 triệu USD từ 3.513 rạp chiếu trong tuần thứ bảy ra mắt, đánh dấu mức giảm 40%. Số tiền kiếm được vào cuối tuần nâng tổng doanh thu nội địa phim lên 597 triệu USD , từng bước đưa phim vào danh sách 12 tác phẩm vượt qua mốc 600 triệu USD ở Bắc Mỹ.